２７日、北京・竜潭公園で、ボートに乗って景色を楽しむ人たち。（北京＝新華社記者／羅暁光）

【新華社北京3月29日】春を迎えた中国北京市。市内の大型公園では柳が芽吹き、さまざまな花が咲き乱れ、春の陽気に誘われた多くの人が訪れている。

２７日、北京・陶然亭公園に咲く花。（北京＝新華社記者／羅暁光）

２７日、北京・陶然亭公園を散策する人たち。（北京＝新華社記者／羅暁光）

２７日、北京・陶然亭公園に咲く花。（北京＝新華社記者／羅暁光）

２７日、北京・天壇公園に咲く花。（北京＝新華社記者／羅暁光）

２７日、北京・陶然亭公園に咲く花。（北京＝新華社記者／羅暁光）

２７日、北京・竜潭公園で、ボートに乗って景色を楽しむ人たち。（北京＝新華社記者／羅暁光）

２７日、北京・天壇公園を散策する人たち。（北京＝新華社記者／羅暁光）

２７日、北京・陶然亭公園で花を観賞する人たち。（北京＝新華社記者／羅暁光）

２７日、北京・竜潭公園で花を見る人たち。（北京＝新華社記者／羅暁光）