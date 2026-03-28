ナイツ塙宣之（47）が28日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に生出演。番組冒頭で、もう中学生（43）の結婚を祝福した。

番組が始まってすぐ塙が「今週はおめでとうを言いたい人がたくさんいますね。まずは、もう中学生が結婚しましました。おめでとうございます」と祝福。相方の土屋伸之も「そうですね、おめでとうございます」と祝った。続けて塙が「それとね、もうホワイトソックスがメジャーデビュー戦で初ホームランを打ちました」と話すと、土屋が「村上（宗隆）選手ね、ホワイトソックスにいる。もう中学生みたいな名前をつけないでください、もうホワイトソックス」とツッコミを入れた。

塙は「もう中学生の結婚はびっくりしましたね。番組の生放送中に発表しまして、確か日本テレビの『有吉のヘキ』っていう番組ですね」とボケた。土屋が「だから『壁（かべ）』だよヘキって読むな。有吉さんに変な癖（へき）があるように聞こえちゃうから」とツッコんだ。塙は「あっ、あれ『壁』っていうんだ。タメになりました」と韻をを踏んで「お相手は誰なんですかね」と聞くと、土屋は「エリさんという人ですね。タレントさんですね」と説明。

塙は「お相手もタレントさんなんだ。知らなかった、ありがとう。タメになりました」と、もう中学生の結婚を冒頭の小ばなしネタにまとめた。

もう中学生（43）は25日、日本テレビ系バラエティー番組「有吉の壁生放送SP！！」に出演。結婚したことを生報告した。自作の段ボールパネルを使って「43歳になりました〜！」「厄年、明けました〜！」と伝えた後、「そしてもう1つ大切な報告があります」と切り出し、共演者たちが段ボールをめくると同時に「結婚、しました〜！」と発表した。