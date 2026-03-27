「ねじ式」、「無能の人」などの作品で知られる漫画家のつげ義春（つげ・よしはる）さんが３日に誤嚥性肺炎のため東京都内の病院で死去していたことが２７日、分かった。８８歳。東京都葛飾区出身。筑摩書房が発表した。葬儀は９日に親族のみで行った。

つげさんの遺族によれば、昨年９月ごろから体調を崩していたという。

遺族は「公の場に出ることを好まず、静かに暮らしていた父ではありましたが、家では毎日家族と食卓を囲む、家族想いの人でもありました」と人柄をしのび、「シュールな作品からリアリズム作品、夢や旅を題材にしたものまで、幅広いジャンルを描き分けることのできる、稀有な漫画家であったと思います」と功績を説明。

「これからも父の作品を読み続けていただけましたら、父にとりましてこの上ない供養となるものと存じます」と願っている。

つげさんは１９３７年生まれ。小学校卒業後、メッキ工場に勤務した。１９５５年に単行本「白面夜叉」で本格的にデビューし、貸本漫画や子供向け雑誌で活躍。１９６５年から青年劇画誌「ガロ」を中心に活動し、超現実的な「ねじ式」や「ゲンセンカン主人」、叙情的な「紅い花」、「海辺の叙景」、ユーモラスな「李さん一家」、「ほんやら洞のべんさん」などの代表作を発表した。紀行文の名手としても知られる。

「ねじ式」、「ゲンセンカン主人」、「無能の人」など映画化作品も多く、昨年は三宅唱監督が「海辺の叙景」と「ほんやら洞のべんさん」を原作に、シム・ウンギョン、河合優実、堤真一らの出演で「旅と日々」として映画化した。

近年は内外での顕彰が続き、２０２０年にはフランスの第４７回アングレーム国際漫画祭で特別栄誉賞を受賞。２０２２年に日本芸術院会員に選出され、２０２４年に旭日中綬章を受章した。