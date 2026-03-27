3月26日、沢尻エリカが5月23日発売予定の写真集「DAY OFF」（幻冬舎）の表紙画像を解禁した。写真集の公式Xでは《空の青と透き通るアクアブルーが溶け合う海面に、赤いサーフボードに横たわったエリカさん。波のゆらぎと呼吸をそっと重ねながら、海に抱かれるように漂っていました》と描写。水着姿にシャツを羽織った沢尻が写っている。

「2007年に発売された『ERIKA2007』（SDP）以来、約20年ぶりの写真集発売となります。現在39歳の沢尻さん自身が手掛ける“完全セルフプロデュース”が売りのようです。衣装は私物で、メイクも自前。撮影場所も本人が選んだとか。発売日の5月23日には六本木 蔦屋書店での発売記念イベントも予定されており、現在申込抽選中のようです」（芸能担当記者）

最近話題になった写真集と言えば、前田敦子の「Beste」（講談社）。“インナーなし”の白いTシャツ姿でベッドに座るカットがSNSで話題となった。

「2024年11月に発売された元モー娘。の後藤真希さんの写真集『flos（フロース）』（講談社）でも、“インナーなし”のカットがSNSで拡散。最終的に重版10刷のロングヒットを記録した上に、電子版の売り上げ“日本歴代1位”も達成。今回の沢尻さんの写真集も、かなりの売り上げが期待されているようです」（前出・記者）

Xでは《20年ぶりのエリカ様の写真集、楽しみすぎる そしてお渡し会イベントまであるの神…》と熱心なファンからの期待の声が多く寄せられる。

「沢尻さんが映画『ヘルタースケルター』に主演したのは2012年。ヌード姿もいとわない、まさに体を張った演技を見せて、日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞しました。前田さん、後藤さんの流れから“攻めカット”を期待する声もあるようです」（前出・記者）

写真集に関して沢尻本人は、《約20年ぶり、30代最後に私の“今”そして“素”を刻んだ一冊。これまで支えてくれた皆様に、心からの感謝を込めて》とコメントしている。“素”がどこまで開示されるのだろうか。