【スシロー×文豪ストレイドッグス】春の私服姿を描き下ろし! 太宰治らの「ピック付き寿司」や「クリアカード付き6貫盛り」など全5品
あきんどスシローは4月1日より、人気アニメ『文豪ストレイドッグス』との初のコラボレーション「春うらら、来たれスシロー」を全国の店舗で開催すると発表した。TVアニメ放送10周年を記念し、キャラクターたちの春の私服姿を描き下ろした限定グッズ付きメニューを期間限定で販売するという。
春うらら、来たれスシロー
アニメの世界観とおすしを同時に楽しめる今回のコラボでは、キャラクターをおすしの横に座らせて楽しめる限定ピックや、背景が透けるクリアカードなどの特典が用意されている。
○限定ピック付きメニューや豪華な鮪6貫盛りがラインアップ
今回のコラボでは、対象商品1点につきランダムで1点、描き下ろしデザインのグッズが提供される。
「文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き サーモン バジルマヨチーズ炙り」(280円〜)は、店内で炙ったサーモンにチーズとバジルの香りが映える一皿だ。
文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き サーモン バジルマヨチーズ炙り(280円〜)
また、特製マーラーソースと揚げネギが特徴の「マーラー風赤えび揚げネギ添え」(280円〜)や、ジューシーな「マーラー風グリルチキン揚げネギ添え」(280円〜)も、全12種の限定ピック付きで登場する。
マーラー風赤えび揚げネギ添え(280円〜)
マーラー風グリルチキン揚げネギ添え(280円〜)
コラボ限定ピック(全12種)イメージ
さらに、大とろや中とろなどを贅沢に盛り合わせた「文豪ストレイドッグスコラボ限定クリアカード付き 天然インド鮪6貫盛り」(1,220円〜)も用意されている。
文豪ストレイドッグスコラボ限定クリアカード付き 天然インド鮪6貫盛り(1,220円〜)
全7種のクリアカードには抽選キャンペーン用のシリアルコードが同封されており、等身大のぼり7種セットが当たるチャンスもあるとのことだ。
コラボ限定クリアカード付き(全7種)イメージ
文豪ストレイドッグスコラボ限定等身大のぼり7種セット
○アクリルスタンド付きドリンクやSNSキャンペーンも実施
おすし以外のメニューや、ファン必見のデジタルコンテンツも充実している。
対象ドリンク
ソフトドリンクには、春の私服姿をデザインした全3種の「文豪ストレイドッグスコラボ限定アクリルスタンド付き ソフトドリンク」(1,400円〜)が登場する。このアクリルスタンドには、期間中に何度でも使えるスシロー5%OFFクーポンが付属している。
コラボ限定アクリルスタンド(全3種)イメージ
あわせてスシロー公式Xでは、フォロー&リポストで10,000円分のお食事券が当たるキャンペーンも実施される予定だ。いずれのコラボ商品もグッズがなくなり次第終了となるため、早めのチェックが推奨される。
春うらら、来たれスシロー
アニメの世界観とおすしを同時に楽しめる今回のコラボでは、キャラクターをおすしの横に座らせて楽しめる限定ピックや、背景が透けるクリアカードなどの特典が用意されている。
今回のコラボでは、対象商品1点につきランダムで1点、描き下ろしデザインのグッズが提供される。
「文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き サーモン バジルマヨチーズ炙り」(280円〜)は、店内で炙ったサーモンにチーズとバジルの香りが映える一皿だ。
文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き サーモン バジルマヨチーズ炙り(280円〜)
また、特製マーラーソースと揚げネギが特徴の「マーラー風赤えび揚げネギ添え」(280円〜)や、ジューシーな「マーラー風グリルチキン揚げネギ添え」(280円〜)も、全12種の限定ピック付きで登場する。
マーラー風赤えび揚げネギ添え(280円〜)
マーラー風グリルチキン揚げネギ添え(280円〜)
コラボ限定ピック(全12種)イメージ
さらに、大とろや中とろなどを贅沢に盛り合わせた「文豪ストレイドッグスコラボ限定クリアカード付き 天然インド鮪6貫盛り」(1,220円〜)も用意されている。
文豪ストレイドッグスコラボ限定クリアカード付き 天然インド鮪6貫盛り(1,220円〜)
全7種のクリアカードには抽選キャンペーン用のシリアルコードが同封されており、等身大のぼり7種セットが当たるチャンスもあるとのことだ。
コラボ限定クリアカード付き(全7種)イメージ
文豪ストレイドッグスコラボ限定等身大のぼり7種セット
○アクリルスタンド付きドリンクやSNSキャンペーンも実施
おすし以外のメニューや、ファン必見のデジタルコンテンツも充実している。
対象ドリンク
ソフトドリンクには、春の私服姿をデザインした全3種の「文豪ストレイドッグスコラボ限定アクリルスタンド付き ソフトドリンク」(1,400円〜)が登場する。このアクリルスタンドには、期間中に何度でも使えるスシロー5%OFFクーポンが付属している。
コラボ限定アクリルスタンド(全3種)イメージ
あわせてスシロー公式Xでは、フォロー&リポストで10,000円分のお食事券が当たるキャンペーンも実施される予定だ。いずれのコラボ商品もグッズがなくなり次第終了となるため、早めのチェックが推奨される。