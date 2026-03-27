【B2第27節 見どころ】3クラブがPO進出の可能性…東地区最下位の静岡はプライドかけホーム戦に臨む

前節、愛媛オレンジバイキングスが「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025‐26」進出を決め、残る枠はあと4つとなった。神戸ストークスの西地区優勝マジック1で迎える「りそなグループ B.LEAGUE 2025‐26 SEASON」B2リーグ戦の第27節も、3クラブにプレーオフ進出確定の可能性があり、順位争いも熱を帯びる。

しかしながら、プレーオフ圏外のクラブにとっても、プライドをかけて残り試合を戦うことに変わりはない。西地区最下位のベルテックス静岡は、ホームで青森ワッツと対戦する。現在11勝38敗の静岡は、前節GAME1において鹿児島レブナイズを3点差で撃破。第2クォーターを7失点に抑えたことに加え、この試合で増田啓介が20得点、サイモン拓海が19得点を挙げるなど活躍。GAME2は大差で敗れたとはいえ、上位とも渡り合える手応えは得たはずだ。

一方の青森は厳しい状況が続く。前節はラシャード・ケリーが戦列復帰したがまだ本調子ではなく、神戸になす術なく敗れて6連敗。山形ワイヴァンズが連勝したことにより、東地区最下位に転落した。直近の3試合は全て100失点超えと、守備の立て直しが急務で、改善の兆しは見えてこない。

地区最下位同士の今シーズンの対戦は1勝1敗で、得失点差も静岡のプラス1と互角ながら、外国籍選手が2人だけになった青森の不利は否めない。キーマンとなるティム・ダルガーは現在13試合連続2ケタ得点を挙げる一方、ファウルトラブルも起きやすくなっている。チーム全体であらゆる手段を駆使してインサイドを重点的に守り、リバウンドを取りきることが勝利の条件となるだろう。

福島と東地区首位争いを繰り広げた信州［写真］＝B.LEAGUE

東地区首位の信州ブレイブウォリアーズは、ホームで福井ブローウィンズを迎え撃つ。前節では、福島ファイヤーボンズと同地区首位争いを展開。痛み分けで3ゲーム差を保ち、地区優勝に向けてマジック9と秒読み段階に入った。福井は東地区3位の横浜エクセレンスとの直接対決を2戦とも接戦で連破し、1ゲーム差に迫っている。福井にとって、最終節でも激突する信州戦が最大のカギ。信州の3ポイントシュート攻勢に対抗するには、細谷将司やペリー・エリスといったシューター陣の働きが欠かせない。

岩手県の宮古市民総合体育館では岩手ビッグブルズと横浜EXが激突。岩手はクレイ・マウンスらの欠場の影響もあってか、ここにきて大差をつけられる試合が増え、前節も熊本ヴォルターズに2戦とも完敗を喫した。9連敗と苦しむ中で勝利を掴み、接戦で我慢する本来の戦い方を取り戻すきっかけにしたい。プレーオフ進出の可能性はすでに消滅している状況で、鈴木裕紀ヘッドコーチがいかに選手を鼓舞できるかにかかっている。

相次ぐ負傷離脱で試練の時を迎えている熊本［写真］＝B.LEAGUE

西地区3位でプレーオフ進出を目指す熊本は、5ゲーム差で追いかける鹿児島と直接対決。山本翔太が戦線離脱した西地区3位の熊本は、岩手戦で連勝を9に伸ばしたが、GAME2で西田公陽が負傷と逆境が続いている。一方の鹿児島は、静岡とのGAME1を落として6連敗となったが、GAME2は一転して37点差の大勝だった。差を縮めるため連勝したい鹿児島は、GAME1の勝利が必須。個の力に頼らず、速いボールムーブで内外バランス良く得点を重ね、相手に的を絞らせないことがGAME2にもつながるはずだ。

文＝吉川哲彦

［写真］＝B.LEAGUE

B2リーグ戦の第27節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。バンビシャス奈良の本多純平は、今節で2試合に出場すると史上2人目となる500試合出場を達成する。B2第25節で2500アシストの大記録を達成した熊本ヴォルターズの石川海斗は、今度は4000得点の大台に迫る。今シーズンにキャリアハイの32得点も叩き出している35歳の司令塔にとって、残り24点は十分に射程圏内だ。前節でB2通算400試合出場を達成したテレンス・ウッドベリー（ライジングゼファー福岡）は、2500リバウンド達成が目前に。2月に福岡へ移籍し、前節ではダブルダブルをマークとチームをけん引する大黒柱の連続記録達成に期待がかかる。

◆■B2第27節 試合日程

・信州ブレイブウォリアーズ vs 福井ブローウィンズ（＠ホワイトリング）



GAME1：3月28日（土）14時05分～ GAME2：3月29日（日）14時05分～

・愛媛オレンジバイキングス vs 山形ワイヴァンズ（＠伊予市民体育館）



GAME1：3月28日（土）15時00分～ GAME2：3月29日（日）15時05分～

・岩手ビッグブルズ vs 横浜エクセレンス（＠宮古市民総合体育館）



GAME1：3月28日（土）15時05分～ GAME2：3月29日（日）14時05分～

・熊本ヴォルターズ vs 鹿児島レブナイズ（＠熊本県立総合体育館）



GAME1：3月28日（土）15時05分～ GAME2：3月29日（日）14時05分～

・ベルテックス静岡 vs 青森ワッツ（＠北里アリーナ富士）



GAME1：3月28日（土）17時05分～ GAME2：3月29日（日）15時05分～

・バンビシャス奈良 vs 福島ファイヤーボンズ（＠ロートアリーナ奈良）



GAME1：3月28日（土）17時05分～ GAME2：3月29日（日）14時05分～

・神戸ストークス vs ライジングゼファー福岡（＠GLION ARENA KOBE）



GAME1：3月28日（土）18時05分～ GAME2：3月29日（日）14時05分～