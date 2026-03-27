使った覚えのないセゾンカードの請求。引き落とし日が記載されていますが、これは詐欺メールではないですか？ 本当に引き落とされてしまうのでしょうか。

セゾンカードの請求メールでも詐欺の可能性がある

セゾンカードの名前が入っているメールでも、本物とは限りません。最近はセゾンカードに限らず、実在するカード会社をかたる詐欺メールが増えており、見た目だけで判別するのは難しくなっています。ロゴや文面が自然に見えても、偽サイトへ誘導する目的で送られている場合があります。

特に注意したいのは、「至急確認してください」「支払いが確定しています」など、不安をあおる表現です。このような文面を見ると、すぐに対応しなければならないと感じるかもしれません。しかし、そこでメール内のリンクを開いたり、カード番号やログイン情報を入力したりすると、被害につながるおそれがあります。

そのため、セゾンカードの請求について不安を感じたときは、メールの指示に従うのではなく、公式アプリや会員ページ（セゾンPortalやNetアンサーなど）で利用明細を確認することが基本です。この対応は、他社のクレジットカード会社の請求メールでも共通して重要な対処法です。



引き落とし日が書かれていても本当に請求されるとは限らない

カード会社からのメールに「○月○日に引き落とし予定」と書かれていても、実際に引き落とされるかどうかは、正式な利用明細にその請求が載っているかどうかで判断します。メールの内容だけで請求の有無を確定しないように、各カード会社の公式サイトやアプリでの明細確認を必ず行うことが大切です。

また、使った覚えがない請求でも、すぐに不正利用とは限りません。例えば、動画や音楽の配信サービスの自動継続課金、ネット通販の利用、家族カードの支払いなどが原因である場合もあります。

さらに、利用先の名称がサービス名ではなく、運営会社名や決済代行会社名で表示されることもあるため、一見すると「使った覚えがない請求」に見えることもあるでしょう。

このように、請求に心当たりがないときは、まずは落ち着いて公式アプリや公式サイトから利用明細を確認することが大切です。明細にその請求が載っていなければ、メールは不審なものと考える目安になります。一方、明細に載っている場合は、利用先や金額を詳しく見直すことで原因が分かる場合もあります。



セゾンカードを名乗る不審なメールが届いたときの対処法

不審なメールが届いたときは、まずメール内のリンクを開かないことが重要です。添付ファイルがある場合も、安易に開かないようにしてください。リンク先が偽サイトである場合は、カード番号やログイン情報などの個人情報を不正に取得されるおそれがあります。

次に、メールに書かれたURLを使わず、自分で公式アプリや公式サイトの会員ページに直接アクセスして、利用明細を確認します。普段利用している公式ルートから確認することが、不審メールの被害を防ぐための安全な手順です。

もし、公式明細に身に覚えのない請求がある場合は、早めにカード会社へ相談することをおすすめします。不正利用の可能性が疑われる場合は、利用停止や再発行などの対応が検討されることもあります。また、すでにメール内のリンク先で情報を入力してしまった場合も、そのままにせず、ログイン情報の変更やカード会社への連絡を進めることが大切です。



セゾンカードの請求メールは必ず公式明細で確認しよう

使った覚えのないセゾンカードの請求メールが届いても、引き落とし日が書かれているだけで本物と判断することはできません。セゾンカードを装った詐欺メールの可能性もあり、こうした手口は他社のクレジットカード会社をかたるメールでも見られます。

不安なときほど、メールの文面に振り回されず、カードの公式アプリや公式サイトの利用明細で事実を確認することが大切です。メールのリンクではなく公式の方法で確認する習慣を持てば、詐欺被害を防ぎやすくなります。あわてて対応するのではなく、正しい手順で落ち着いて対処しましょう。



出典

株式会社クレディセゾン SAISON CARD フィッシング詐欺にご注意ください！

株式会社クレディセゾン SAISON CARD セゾンカードのスマートフォンアプリ「セゾンPortal」

株式会社クレディセゾン SAISON CARD Netアンサーについて

株式会社クレディセゾン SAISON CARD ご利用ガイド ご利用した覚えのないご請求について

独立行政法人国民生活センター そのメール、フィッシング詐欺！

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー