なめらかな書き心地で創作意欲が高まる！ BLACKWING「ローラーボールペン」

記事ポイント BLACKWINGブランド史上初のローラーボールペンが新登場復活15周年記念の「エラズ2010復刻版」鉛筆とヴィンテージ ウッドボックスも同時発売2026年3月25日からBLACKWING JAPAN公式オンラインストアで先行販売中 BLACKWINGブランド史上初のローラーボールペンが新登場復活15周年記念の「エラズ2010復刻版」鉛筆とヴィンテージ ウッドボックスも同時発売2026年3月25日からBLACKWING JAPAN公式オンラインストアで先行販売中

アメリカ発のプレミアム筆記具ブランド「BLACKWING」から、ブランド史上初となるローラーボールペンが新発売されています。

復活15周年記念の限定鉛筆やヴィンテージ ウッドボックスとあわせて、BLACKWING JAPAN公式オンラインストアで先行販売中です。

BLACKWING「ローラーボールペン」

発売日：2026年3月25日価格：14,850円（税込）販売：BLACKWING JAPAN公式オンラインストア

鉛筆ブランドとして世界中のクリエイターに愛されてきた「BLACKWING」から、初めてのインク筆記具となるローラーボールペンが登場しています。

BLACKWINGの象徴的なデザイン哲学を継承しながら、なめらかなインクフローと洗練されたボディ設計を融合した1本です。

鉛筆とは異なる筆記体験でありながら、”書くことの楽しさ”というブランドの原点をそのまま体現しています。

ローラーボールペンの特徴

ボディには精密削り出しのアルミニウムを採用しています。

デスクから転がりにくく、手にもフィットするハーフムーン形状が特徴です。

マットブラックの六角軸にはBLACKWINGのロゴが刻印され、重厚でありながら過度に重くない絶妙な重量バランスに仕上がっています。

キャップにはガンメタル仕上げの金属パーツを使用し、面取りの精密な加工が施されています。

マグネット式クリック機構を搭載しており、思わず押したくなる心地よいクリック感を楽しめました。

ペン先にはステンレスチップを採用し、精密なボールポイント仕上げで安定した書き味を発揮します。

ブラックインクのローラーボールカートリッジにより、なめらかなインクフローを実現しています。

インク交換もマグネット式クリック機構によって容易な設計です。

キャップ・内部バネ機構・リフィル・本体の4パーツで構成されており、シンプルながら精巧なつくりとなっています。

交換用リフィルは後日リリースが予定されています。

ジャーナリングやTo Doリストの作成など、日常的な筆記シーンにもなじむデザインです。

デスクでの執筆時にも、洗練された佇まいが空間に落ち着きをもたらします。

鉛筆やペンケースとあわせたコーディネートも映える、統一感のあるデザインに仕上がっています。

BLACKWING Eras 2010 Revival【エラズ 2010 復刻版】

ブランド再始動の象徴となった2010年モデルへのオマージュとして、15周年記念の特別仕様で再構築された限定鉛筆です。

マットブラックの軸にゴールドバンド、ゴールドフェルール、ホワイト消しゴムを組み合わせたデザインとなっています。

芯にはブランドを象徴するソフトグラファイト（3B相当）を採用しています。

2010年モデルのロゴに敬意を込め、ホースエンブレムがデボス加工で刻印されているのも見どころです。

Erasシリーズ第6弾にあたる本品は、1箱12本入りの特別限定エディションとなっています。

価格は箱入り12本セットが7,260円（税込）、1本単位では605円（税込）です。

黒軸にゴールドのBLACKWINGロゴが整然と並ぶ姿は、コレクターにとっても魅力的な仕上がりです。

ヴィンテージ ウッドボックス

味わい深いエイジドパイン材を使用した特別仕様のウッドボックスです。

Matte・602・Pearl・Naturalの4種を各3本ずつ、計12本を収めたコンプリートエディションとなっています。

スライド式の蓋を開けると、ブラックコルク張りの内装に鉛筆12本が美しく収められています。

ツーステップシャープナーも付属しており、書くための道具がひとつにまとまります。

BLACKWING「ローラーボールペン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 発売日について教えてください。

A. 発売日は2026年3月25日です。

Q. 価格について教えてください。

A. 価格は14,850円（税込）です。

Q. 販売について教えてください。

A. 販売はBLACKWING JAPAN公式オンラインストアです。

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