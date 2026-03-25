フィジー政府観光局は、日本での公式代理店にフォーサイト・マーケティングとワールド・コンパスを指名した。

プロモーションや広報などに強みを持つフォーサイト・マーケティングと、航空やトレード、イベント運営で実績を持つワールドコンパスが一体的に運営する。日本での窓口兼総括プロジェクトリーダーは、フォーサイト・マーケティング代表取締役の能登重好氏が務める。

フィジー政府観光局のパレシュ・パント最高経営責任者（CEO）は、「日本はツーリズム・フィジーにとって戦略的に重要な市場です。私たちは、日本市場への深い知見はもちろん、一体感のある責任ある体制を提供できるパートナーを求めていました。フォーサイト・マーケティングとワールド・コンパスは、高度な戦略的思考力と優れた実行力を兼ね備えたチームです。両社が共有する『幸せあふれるフィジー（Where Happiness Comes Naturally）』というブランド哲学、そしてトレード、PR、イベントを統合したアプローチにより、日本の旅行者と真摯につながる力に大きな自信を持っています」とコメントした。

当面の目標は、フィジー・エアウェイズの東京/成田〜ナンディ線を活かし、年間日本人訪問者数14,000人を達成することを当面の目標としており、BtoBトレード施策、消費者向けキャンペーン、メディアやインフルエンサーを活用したターゲット施策を含む、12か月間の統合成長計画を策定している。

前代理店のBiz-M Asiaとの契約を1月31日をもって終了し、公募手続きを行っていた。当初の契約期間は2年間。