「誰も彼にパスを出そうとしない…」蘭識者が力説した冨安健洋の“別格”の価値　日本代表CBとの契約は「W杯前に延長すべき」

冨安のオフザボールのプレーを蘭識者が評価した(C)Getty Images

3月20日に日本代表復帰が発表されたアヤックスの冨安健洋は、クラブ加入後2試合目の先発となった22日のリーグ第28節フェイエノールト戦で73分までプレー。左サイドバックで好パフォーマンスを披露しながら、後半途中に疲労により座り込み、そのままピッチを後にした。アヤックスのオスカル・ガルシア監督は試合後、大きな怪我ではないと明かし、間近に迫るスコットランド、イングランドとの親善試合には出場可能との見通しを述べている。

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また、その一方で24日には、冨安が代表合流前にコンディション確認を行うとも報じられた。今後の動向も注目される中、オランダ国内では直前のエールディビジで見せた冨安のプレーが高く評価されている。

現地サッカーサイト『voetbalzone』が現地時間23日、フェイエノールト戦での冨安のパフォーマンスを、オランダの名物記者として知られるヴァレンティン・ドリスセン氏が絶賛したと伝えた。ポッドキャスト『Kick-off』に出演し、現地ジャーナリストのマイク・フェルウェイ氏と試合分析を行い、その中で日本人サイドバックの動きを称えている。ドリスセン氏は、「トミヤスは非常に良かったが、アヤックスの誰一人として彼を活用しようとしなかった」などと述べたという。

さらに、「ボール保持時、彼は中盤で絶えず顔を出していたが、アヤックスの選手は誰も彼にパスを出そうとしなかった。もしそれをやっていれば、アヤックスはもっと主導権を握り、ボール保持も増えていたはずだ」と印象を語っている他、「それが実現しなかったのは本当に残念だ。なぜならトミヤスは本当に素晴らしい試合をしていたからだ」として、1-1で終えたゲーム内容を振り返っている。