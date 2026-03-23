ＲＯＸＸ<241A.T>が反発している。１９日の取引終了後、採用支援サービス「Ｚキャリア ＡＩ面接官」が、リゾートバイト求人サイト「リゾートバイト．ｃｏｍ」を運営するグッドマンサービス（東京都千代田区）のアルバイト採用・人材派遣で採用されたと発表しており、好材料視されている。



グッドマンサービスではこれまで、採用担当者が電話での面接を中心に実施してきたが、「対応時間が日中に限られる」「応募から面接設定までにタイムラグが生じる」といった点が課題となっていたという。特に主なターゲットである学生層は夜間や休日の活動が多く、従来の体制では応募者の利便性を十分に確保しきれないことから、選考プロセスにおける歩留まりの改善が急務となっており、選考スピードと歩留まり向上を実現するために今回の採用に至ったとしている。なお、今回の採用は観光・宿泊産業に特化した人材業界内では初めての事例となる。



出所：MINKABU PRESS