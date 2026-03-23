キム・ヘソン、“トレード放出”のシナリオ　OP戦「打率4割超」も衝撃のマイナー降格…専門メディアが見解

キム・ヘソンのマイナー降格に衝撃が走った(C)Getty Images

ドジャースは現地時間3月22日、キム・ヘソンをマイナーの3Aに降格することを発表した。オープン戦では9試合に出場して打率.407、1本塁打、6打点の成績を残していた。

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ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、「この決定は、ある種の衝撃をもって受け止められている。27歳のキムは今春のキャンプで、打率.407、出塁率.448、長打率.519という見事な成績を残していたからだ。しかし、主なライバルであったトッププロスペクトのアレックス・フリーランドや、招待選手のサンティアゴ・エスピナルを上回る評価を得るまでには至らなかった」と伝えた。

同メディアは「エスピナルのメジャー昇格に驚きはない」としたが、「より大きな驚きは、キムではなくフリーランドが選ばれたことだ。球団プロスペクトランキング8位のフリーランドは、オープン戦では18試合で打率.116、出塁率.286、長打率.233と低迷していた」と、現状を説明した。