お笑いコンビ・博多華丸大吉の華丸が２３日、Ｘを更新。選抜高校野球放送の影響で、今週はＮＨＫ「あさイチ」は生放送ではないことから、Ｘで朝ドラ受けを行った。

この日の「ばけばけ」では、「ＫＷＡＩＤＡＮ（怪談）」が完成し、雨清水家は喜びにあふれるが、イライザからは厳しい論評が書かれた現地の新聞の切り抜きも同封されていた。

英語で書かれた「ＫＷＡＩＤＡＮ」のため、トキ（高石あかり）が読めないことから、八雲（トミー・バストウ）は丈（杉田雷麟）に和訳を依頼。ようやく本が読めるようになり、トキは寝る間を惜しんで怪談を読む。

そんなとき、八雲がトキを呼び出し医者に行ったと報告。胸が痛いので、死んだら遺産は全てママさんに、小さな瓶に骨を入れて寂しい寺に埋めて欲しい…などと言い出す。心の整理がまったくつかないトキだったが…。

この日のラストは小さな瓶のアップで終了したが、華丸は「ラブジェネみたいな終わり方 今週で最終週 しあわせな結末を迎えてほしいです」とＸで朝ドラ受けを行っていた。

ファンからは「ドラマおじさん朝ドラ受けありがとうございます」「まさかの最終週にあさイチが録画だなんて！って思ってたら、朝ドラ受け嬉しいです！」などの声が上がっていた。