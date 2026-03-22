東京VvsFC東京 スタメン発表
[3.22 J1百年構想リーグ EAST第8節](味スタ)
※14:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 5 井上竜太
DF 6 宮原和也
DF 15 鈴木海音
MF 7 松橋優安
MF 8 齋藤功佑
MF 10 森田晃樹
MF 16 平川怜
MF 22 内田陽介
MF 23 深澤大輝
FW 9 染野唯月
控え
GK 41 中村圭佑
DF 35 田邉秀斗
DF 55 吉田泰授
MF 14 福田湧矢
MF 28 山本丈偉
MF 40 新井悠太
FW 11 山見大登
FW 25 熊取谷一星
FW 27 白井亮丞
監督
城福浩
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 15 大森理生
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 42 橋本健人
MF 8 高宇洋
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 23 佐藤龍之介
FW 26 長倉幹樹
FW 28 野澤零温
控え
GK 1 田中颯
DF 6 バングーナガンデ佳史扶
DF 17 稲村隼翔
MF 10 東慶悟
MF 22 遠藤渓太
MF 27 常盤亨太
MF 37 小泉慶
MF 71 山田楓喜
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
※14:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 5 井上竜太
DF 6 宮原和也
DF 15 鈴木海音
MF 7 松橋優安
MF 8 齋藤功佑
MF 10 森田晃樹
MF 16 平川怜
MF 22 内田陽介
MF 23 深澤大輝
FW 9 染野唯月
控え
GK 41 中村圭佑
DF 35 田邉秀斗
DF 55 吉田泰授
MF 14 福田湧矢
MF 28 山本丈偉
FW 11 山見大登
FW 25 熊取谷一星
FW 27 白井亮丞
監督
城福浩
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 15 大森理生
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 42 橋本健人
MF 8 高宇洋
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 23 佐藤龍之介
FW 26 長倉幹樹
FW 28 野澤零温
控え
GK 1 田中颯
DF 6 バングーナガンデ佳史扶
DF 17 稲村隼翔
MF 10 東慶悟
MF 22 遠藤渓太
MF 27 常盤亨太
MF 37 小泉慶
MF 71 山田楓喜
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵