【フラワーC】スマートプリエール（原優介）｜勝利ジョッキーインタビュー
【動画】原優介｜勝利ジョッキーインタビュー｜https://youtu.be/E3YClFQ9DBU
【#ウイニング競馬 毎週土曜日 テレ東系列15:00～／BSテレ東 14:30～】
【中山】10R韓国馬事会杯
11Rフラワーカップ（GⅢ）
【阪神】11R若葉ステークス（L）
【中京】11RファルコンS（GⅢ）
中山・阪神・中京競馬の3場開催！ 中山競馬場のメインレースはフラワーカップ。
過去にダンスインザムードやシーザリオ、キストゥヘヴンなども制したレース。
昨年はキズナ産駒のワンツースリー決着。果たして今年は？
阪神競馬場のメインレースは皐月賞トライアルの若葉ステークス。
このレースもトウカイテイオー、アドマイヤグルーヴ、ハーツクライなど、GⅠ戦線を沸かせた馬たちが名を連ねる。
中京競馬場のメインレースはファルコンステークス。
昨年のＮＨＫマイルカップウィナー、パンジャタワーもここで好走してから春の大レースへと羽ばたいていった。
日曜重賞愛知杯＆阪神大賞典の徹底予想も行います！お見逃しなく！
＜出演者＞
【司会者】
田中裕二(爆笑問題)、冨田有紀(テレビ東京アナウンサー)
【解説者】
大久保洋吉(元調教師)、三嶋まりえ(東京スポーツ)、キャプテン渡辺
【実況者】
矢野吉彦
板垣龍佑(テレビ東京アナウンサー)
立川周（テレビ東京アナウンサー）
【番組公式HP】
https://www.tv-tokyo.co.jp/contents/wk/
【番組公式X】
https://x.com/tvtokyokeiba
【番組公式YouTubeアカウント】
https://www.youtube.com/@tvtokyokeiba