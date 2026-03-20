Snow Manの目黒蓮といえば、クールな表情や洗練されたビジュアルが注目されがちだが、ふと見せる柔らかな笑顔も多くの人を惹きつける。優しく微笑む表情はもちろん、いたずらっぽい笑顔や無邪気な一面が垣間見える瞬間も魅力的な“めめの笑顔”にフォーカスする。

写真：クールな姿が多いなか、時折見せる“めめスマイル”。そのギャップにやられる全6投稿

■憧れのC&Kと3ショット！思わずこぼれるハニカミ笑顔

こちらは日本テレビ系トークバラエティ『しゃべくり007』に目黒がゲスト出演した際、憧れのアーティストとして登場したC&Kとの記念ショット。C&KのCLIEVY（クリビー／写真左）とKEEN（キーン／写真右）に挟まれ、少し恥ずかしそうに微笑む目黒の姿が印象的だ。

憧れの人を前にした喜びと、どこか照れた様子が伝わる一枚。SNSには「嬉しそうな笑顔がかわいすぎてメロい」「めめ、すっごく幸せそう」といった声が寄せられた。

■ホップ畑で見せた王道の爽やかスマイル

ホップ畑で、白Tシャツを着用した目黒がビールを手に笑顔を見せている本投稿は、『キリンビール 晴れ風』『晴、風、土。』収穫篇（2025年8月放映）のCM撮影のオフショット。

また、2025年12月に放映された『ハレの日、晴れ風。』年末篇のCMオフショットも投稿。居酒屋のテーブルでビールをグラスに注ぎながら笑顔を見せるカットは、思わず一緒に乾杯したくなるような親しみ溢れる笑顔を見せている。

■めめこじが尊い！メンバーだからこそ引き出せる素の笑顔

Snow Man公式TikTokに投稿された目黒の『ピンポン玉チャレンジ』動画。離れた場所に置かれたコップにピンポン玉を入れるゲームに目黒が挑戦する様子が収められている。撮影を担当したのはメンバーの向井康二。

仲良しな“めめこじ”コンビならではのやり取りのなかで、目黒の素の笑顔がのぞく動画だ。

■“母”の前でダブルピース！親子ショットで見せた満面の笑顔

目黒が出演していたTBS系 日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の公式Instagramに投稿されたオフショット。ドラマでは目黒の母親役を演じた中嶋朋子と並んでベッドに腰かけ、カメラに向かってダブルピースをしながら笑顔を見せている。

丸メガネにカジュアルな服装で、楽しそうに笑う表情からは現場の和やかな雰囲気も伝わってくる。思わずこちらまで笑顔になるような一枚だ。

■佐野勇斗と短ラン姿ではしゃぐ“めめ”のやんちゃな笑顔

短ラン姿でブランコに腰かけ、笑顔を見せる目黒とM!LKの佐野勇斗。目黒のやんちゃな笑顔をとらえた青春ショットだ。

これは、佐野勇斗の公式Instagramに投稿されたもので、TBS系『それSnow Manにやらせて下さい』2時間SPに出演した際の衣装で撮影された。

投稿2枚目の引きのカットでは、ブランコに座ってピースをする姿も公開されており、目黒の学生時代を思わせるような少年っぽい表情ものぞかせている。

目黒主演ドラマで、後に劇場版も公開された『トリリオンゲーム』で正反対ながらも相性抜群なバディを演じたふたりの絆が見える笑顔に多くの反響が寄せられた。