¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤äÀ¸ÅÌ¤ËË½ÎÏ¡¡»þ´Ö³°¶ÐÌ³¼êÅö¤ÎÉÔÀµ¼õµë¡¡¶µ¿¦°÷£³¿Í¤òÄ¨²ü½èÊ¬¡ÊÀÅ²¬¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñÈ¯É½¡Ë
ÀÅ²¬¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢3¿Í¤Î¶µ¿¦°÷¤òÌÈ¿¦¤Ê¤É¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸©¶µ°Ñ¤Î²ñ¸«¡Ë
¡ÖÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡×
Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ÂÄÅ»ÔÎ©ÉâÅç¾®³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë61ºÐ¤ÎÃËÀ¶µÍ¡¤Ï¡¢2024Ç¯3·îÃÎ¿Í¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤À¸å¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¥¿¥¯¥·ーÆâ¤ÇÃÎ¿Í½÷À¤ËÂÐ¤·¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¡£¸©¶µ°Ñ¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·ÃËÀ¶µÍ¡¤Ï¡Ö¼ò¤ò°û¤ß¤¹¤®¤Æµ²±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢°ËÆ¦»ÔÎ©ÅÚÈî¾®Ãæ°ì´Ó¹»¤Î53ºÐ¤Î»öÌ³¼çºº¤Î½÷À¤Ï»þ´Ö³°¶ÐÌ³¼êÅö¤Îµõµ¶¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤1Ëü6280±ß¤òÉÔÀµ¤Ë¼õµë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²£¿Ü²ì¹â¹»¤Î62ºÐ¤ÎÃËÀ¶µÍ¡¤ÏÀ¸ÅÌ¤Î¸ÀÆ°¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¸ý¸µ¤ò²¥¤ê¿°¤òÀÚ¤ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì²ü¹ð½èÊ¬¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£