なぜ阪神ファンはあんなに幸せそうなのか？元巨人ファン女性が分析する“意外に深かった結論”
マーケッターで人気評論家の牛窪恵さんが、自身の阪神タイガース愛も込めた新著『「幸福感」に満たされたいなら阪神ファンを知りましょう』（集英社）を出版しました。
プロ野球チームの「推し活」に日々没頭する牛窪さんが、専門とするマーケティングや行動経済学の知見もたよりに導き出したのは、誰もが共感する普遍的な「幸福論」です。
本稿では牛窪さんのタイガース愛、そして、生活に浸透する「推し活」の日常について聞きました。
◆Facebookでのタイガース熱がきっかけに
――新著執筆のきっかけは牛窪さんのFacebookでタイガース関連の投稿を見た、著述家であり編集者の石黒謙吾さんだったそうですね。
牛窪恵（以下、牛窪） はい。甲子園（阪神甲子園球場）で観戦した記録を、写真付きでよく投稿しているんです。本書のきっかけとなったのは2025年7月頃の投稿で、私の投稿を見た石黒さんにとってどうやらビビッと来たそうなんです。タイガース愛がハンパでない私としては、最初の連絡をいただいてから「ありがとうございます！ 阪神ファンの本が書きたいと思っているんです！」と即答しました。
――内容としては、牛窪さんの芯からほとばしるタイガース愛に、マーケッターとしての知見をかけあわせながら幸福論を説く異色のビジネス書といったイメージでした。
牛窪 実は、過去にもタイガースの本を出したくて、出版社にアプローチしたことはあったんです。でも「阪神ファンだけにしか読まれない本はちょっと……」と難色を示されてしまって。石黒さんとの相談でも当初、同じことを言われました。その後「阪神ファンだけをターゲットにするのではなく、阪神ファンがなぜ『幸福感』を強く感じやすいのか、マーケティングにも関わる研究論文や調査結果を基に探っていく本にするのはどうか」とアドバイスをいただいて、ようやく企画書の方向性がかたまり、出版が決まりました。
◆バッグも手作りするほどのタイガース愛
――牛窪さん自身は幼少期の巨人ファンにはじまり、一時は他球団にも心を奪われながら、20年来の阪神ファンになったそうですね。
牛窪 忘れもしない2003年9月、星野仙一監督（当時）率いるタイガースが18年ぶりのリーグ優勝を決めて以来のファンです。試合観戦はもちろん、生活にもタイガースがなじんでいますね。日常的に使っているコーヒーカップも洗面所のタオルもタイガースですし、現在の「推し」である森下翔太選手のタオルをはじめ、歴代の推しタオルやユニフォームもかなりの枚数を持っています。
タイガースによる女性ファン限定イベント「TORACO DAY」専用の古いユニフォームなどを使って、グッズを持ち運ぶためのバッグを自作しているんです。マスコットのつば九郎をあしらい、かわいいデザインが目立つヤクルトのバッグと違い、阪神のバッグはコテコテだったり「男目線」だったりするデザインが多いので、手作りに注力するようになりました（笑）。
――ご主人も大の阪神ファンだと。
牛窪 はい。ただ彼は関西人で、私よりもずっと古くからのファンなので「君は暗黒時代を知らないからね」と（笑）。タイガースが負けて、私が怒っていると「タイガースなんて負けるのが当たり前なんだから、そんなことでいちいち腹を立てるのはまだまだ」と諭されますし、いい意味で「行き過ぎない推し活」のブレーキになっています。
◆プロ野球ファンの熱意でアンケートが大成功に
――新著の執筆段階では、牛窪さん自身がXで阪神の女性ファン「TORACO」のみなさんに向けてアンケートを募り、2868通もの熱意ある回答が寄せられました。
牛窪 出版社との話し合いで「新著ならではの調査結果があると、なおいいですね」となったんです。石黒さんも「100〜200通ぐらい集まればいいよね」とおっしゃっていましたが、アンケート開始から2日ほどで1000通を超えたのでビックリしました。最終的に約1週間で2868通に達して、回答期間中は阪神の男性ファンのみなさん、そして他球団のファンのみなさんも「牛窪さんが困っているから助けてあげて」と言いながら拡散してくださって、プロ野球ファンの強い絆を感じました。
プロ野球チームの「推し活」に日々没頭する牛窪さんが、専門とするマーケティングや行動経済学の知見もたよりに導き出したのは、誰もが共感する普遍的な「幸福論」です。
本稿では牛窪さんのタイガース愛、そして、生活に浸透する「推し活」の日常について聞きました。
――新著執筆のきっかけは牛窪さんのFacebookでタイガース関連の投稿を見た、著述家であり編集者の石黒謙吾さんだったそうですね。
牛窪恵（以下、牛窪） はい。甲子園（阪神甲子園球場）で観戦した記録を、写真付きでよく投稿しているんです。本書のきっかけとなったのは2025年7月頃の投稿で、私の投稿を見た石黒さんにとってどうやらビビッと来たそうなんです。タイガース愛がハンパでない私としては、最初の連絡をいただいてから「ありがとうございます！ 阪神ファンの本が書きたいと思っているんです！」と即答しました。
――内容としては、牛窪さんの芯からほとばしるタイガース愛に、マーケッターとしての知見をかけあわせながら幸福論を説く異色のビジネス書といったイメージでした。
牛窪 実は、過去にもタイガースの本を出したくて、出版社にアプローチしたことはあったんです。でも「阪神ファンだけにしか読まれない本はちょっと……」と難色を示されてしまって。石黒さんとの相談でも当初、同じことを言われました。その後「阪神ファンだけをターゲットにするのではなく、阪神ファンがなぜ『幸福感』を強く感じやすいのか、マーケティングにも関わる研究論文や調査結果を基に探っていく本にするのはどうか」とアドバイスをいただいて、ようやく企画書の方向性がかたまり、出版が決まりました。
◆バッグも手作りするほどのタイガース愛
――牛窪さん自身は幼少期の巨人ファンにはじまり、一時は他球団にも心を奪われながら、20年来の阪神ファンになったそうですね。
牛窪 忘れもしない2003年9月、星野仙一監督（当時）率いるタイガースが18年ぶりのリーグ優勝を決めて以来のファンです。試合観戦はもちろん、生活にもタイガースがなじんでいますね。日常的に使っているコーヒーカップも洗面所のタオルもタイガースですし、現在の「推し」である森下翔太選手のタオルをはじめ、歴代の推しタオルやユニフォームもかなりの枚数を持っています。
タイガースによる女性ファン限定イベント「TORACO DAY」専用の古いユニフォームなどを使って、グッズを持ち運ぶためのバッグを自作しているんです。マスコットのつば九郎をあしらい、かわいいデザインが目立つヤクルトのバッグと違い、阪神のバッグはコテコテだったり「男目線」だったりするデザインが多いので、手作りに注力するようになりました（笑）。
――ご主人も大の阪神ファンだと。
牛窪 はい。ただ彼は関西人で、私よりもずっと古くからのファンなので「君は暗黒時代を知らないからね」と（笑）。タイガースが負けて、私が怒っていると「タイガースなんて負けるのが当たり前なんだから、そんなことでいちいち腹を立てるのはまだまだ」と諭されますし、いい意味で「行き過ぎない推し活」のブレーキになっています。
◆プロ野球ファンの熱意でアンケートが大成功に
――新著の執筆段階では、牛窪さん自身がXで阪神の女性ファン「TORACO」のみなさんに向けてアンケートを募り、2868通もの熱意ある回答が寄せられました。
牛窪 出版社との話し合いで「新著ならではの調査結果があると、なおいいですね」となったんです。石黒さんも「100〜200通ぐらい集まればいいよね」とおっしゃっていましたが、アンケート開始から2日ほどで1000通を超えたのでビックリしました。最終的に約1週間で2868通に達して、回答期間中は阪神の男性ファンのみなさん、そして他球団のファンのみなさんも「牛窪さんが困っているから助けてあげて」と言いながら拡散してくださって、プロ野球ファンの強い絆を感じました。