FC町田ゼルビアの指揮官黒田剛監督は対戦を終えた後、鹿島アントラーズを称賛し、完敗を認めた。



町田は明治安田J1百年構想リーグEAST第7節で鹿島と国立で対戦したが、0-3の完敗を喫した。ACLEも戦っており、過密日程の中で走力の部分を黒田監督は試合後に指摘し、「シンプルに言うと、全く良くなかった」と振り返ったが、同時に昨季王者の鹿島を次のように評価している。





「もちろん、昨年のリーグ王者である鹿島は、やっぱり心・技・体すべてにおいて強い力を持っているし、相手を上回っていくというメンタルも優れている。そしてその上で高いスキルが伴ってくるという総合力の高いチーム」さらに同監督は前半開始早々、前半終了間際、さらに後半ATと失点した時間についても言及しており、「立ち上がりやラストなど際のところで自滅するようなプレイがでているようでは、また走力で負けるようではなかなかこういうゲームをものにするのは難しいなと思いました」と語っている。黒田監督は後半から4枚替えを行い、前寛之、林幸多郎、藤尾翔太、相馬勇紀を入れ攻撃のテコ入れを行った。そして後半は多くの決定機を作るも鹿島の体を張った守備を攻略できず。フィニッシュの部分でのクオリティの差を黒田監督も感じ、「肝心なところは鹿島の方が一枚上手だった」と話している。王者鹿島には力の差を見せつけられる形となったが、週末にはアウェイでの浦和戦が待っている。黒田監督は最後に「まずは連敗をすることなく切り替えていくというところ。中３日で試合がありますので、気持ちを切り替えながら次のゲームの準備をしたいなと思います」と次節への意気込みを語った。