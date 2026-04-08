先ほどドル円が１６０円を付けた。本日は米株式市場も下落しており、原油相場も上昇する中、ドル円はＮＹ時間に入って買いが優勢となっている。 イラン情勢が依然として混沌としている中、市場は本日も関連ニュースに神経質になっている。先ほどイランが米国との交渉を打ち切ったとのニュースが流れた。仲介をしていたパキスタンに停戦協議を継続しないと伝えたという。 米東部時間の本日夜８時（日本時間