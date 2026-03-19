藤本美貴、会見で絶叫「ショージー！」 “心のサプリ”だと告白
タレント・藤本美貴が19日、都内で行われたマルチビタミンサプリ「エレビット」新商品発表に出席した。
【写真】かわいい！にっこり笑顔な藤本美貴
会見内容にちなみ、“心のサプリ”を問われた藤本は、「ミキティー！」の言い方で「ショージー（庄司智春）」と絶叫。フリップも右肩上がりとなっており、ミキティー！のアンサーのような回答に会場も沸き立った。
続けて、藤本は「日々、お仕事をして、生活をしているとストレスがたまってきますが、（庄司は）それを受け止めてくれる人」と感謝。「庄司さんの場合は逃げないですから」と笑いを交えつつ、「愚痴を聞いてもらったり、心やすらぐ人とお出かけしたりするのも大事かなと思います」と語った。
会見では、日本人女性に不足している栄養素のひとつ・ビタミンDについて、妊娠前から妊娠中の女性における補充の重要性を産婦人科医・黒田恵司氏が解説。藤本ともに「胎調ケア」や妊娠期の栄養管理をテーマにしたトークセッションを実施した。同社は、3月24日にビタミンDを増量した「elevit」を発売する。
【写真】かわいい！にっこり笑顔な藤本美貴
会見内容にちなみ、“心のサプリ”を問われた藤本は、「ミキティー！」の言い方で「ショージー（庄司智春）」と絶叫。フリップも右肩上がりとなっており、ミキティー！のアンサーのような回答に会場も沸き立った。
続けて、藤本は「日々、お仕事をして、生活をしているとストレスがたまってきますが、（庄司は）それを受け止めてくれる人」と感謝。「庄司さんの場合は逃げないですから」と笑いを交えつつ、「愚痴を聞いてもらったり、心やすらぐ人とお出かけしたりするのも大事かなと思います」と語った。
会見では、日本人女性に不足している栄養素のひとつ・ビタミンDについて、妊娠前から妊娠中の女性における補充の重要性を産婦人科医・黒田恵司氏が解説。藤本ともに「胎調ケア」や妊娠期の栄養管理をテーマにしたトークセッションを実施した。同社は、3月24日にビタミンDを増量した「elevit」を発売する。