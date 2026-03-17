永瀬廉『リブート』イベントにサプライズ登場 黄色い歓声が沸き起こる
TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）のファンイベント「裏切り者サミット」が17日、都内で行われ、キャストの鈴木亮平、戸田恵梨香、永瀬廉、矢崎滉、塚地武雅が登壇した。
【写真】カッコイイ…スーツ姿でサプライズ登場した永瀬廉
イベントには、約1200人のファンが集結。鈴木や戸田らの登壇は告知されていたものの、冬橋役の永瀬が「急きょ、スケジュールの調整がついた」という理由で“サプライズ”で登場すると、地鳴りのような黄色い歓声が沸き起こった。
裏組織の実行役として“バイオレンスな演技”で存在感を発揮している永瀬は、開演前に報道陣の取材にも対応すると、改めて作品の反響について「久々に会う人に『きょう、殴られないよね？』って言われることが多くて（笑）。それくらい怖い役だったんだなと実感しています」と振り返りながら「自分にとっては、冬橋という役を通して大切なものを守るために感情を押し殺す姿を演じたことで、忘れられない経験になりました。ずっと記憶に残る作品だと思います」と話していた。
【写真】カッコイイ…スーツ姿でサプライズ登場した永瀬廉
イベントには、約1200人のファンが集結。鈴木や戸田らの登壇は告知されていたものの、冬橋役の永瀬が「急きょ、スケジュールの調整がついた」という理由で“サプライズ”で登場すると、地鳴りのような黄色い歓声が沸き起こった。