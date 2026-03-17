歌謡コーラスグループ「純烈」の弟分グループ、「モナキ」の公式YouTubeチャンネルが2026年3月16日に更新され、動画に登場した同メンバー・サカイJr.さん（37）の姿が「美しすぎる」などと反響を呼んでいる。

「モナキ誕生 密着ドキュメンタリー」に注目

モナキはオーディションで選ばれたサカイJr.さん、おヨネさん（28）、じんさん（39）、ケンケンさん（29）からなる4人組で、4月8日にメジャーデビューを控えている。TikTokを中心に楽曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」が話題だ。

発売記念キャンペーンのミニライブを各地で開く中、3月8日、10日、29日と開催中止が続き、公式Xが「当初の想定を超えるお客さまがご来場されることが予測されるため、お客さま並びに出演者の安全を考慮し、中止とさせていただきます」と説明する一幕もあった。

今回、YouTubeでは「【モナキ誕生 密着ドキュメンタリー】#10 レコーディング編」と題した動画が公開された。モナキをプロデュースする純烈リーダー・酒井一圭さん（50）が指導しながら、メンバーがレコーディングしている。サカイJr.さんはロングヘアを下ろした状態で、黒縁メガネをかけて首にスカーフを巻き、上下黒のパンツスタイルで登場していた。

サカイJr.さんの姿はXでも拡散され、「美しすぎる」「かっこいい」「この艶を分けてください」「こんな男が存在するのか、世の中悪くないな...」「心臓が持たないよぉ...」などと絶賛されている。