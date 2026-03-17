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工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」で「【工場転職】未経験が求人選びで失敗しないための注意点3選｜知らないと即退職」と題した動画を公開。高収入という魅力に惹かれがちな工場未経験者に向けて、求人選びで失敗しないためのポイントを解説した。



ケンシロウ氏はまず、未経験からでも高収入を目指せる仕事として工場勤務の人気が高まっている一方で、「高収入が故に騙される人が急増している」と警鐘を鳴らす。転職で後悔しないために押さえるべき点として、3つの注意点を挙げた。



1つ目は「求人選び」である。ネット上には1秒間に10社以上の求人が掲載されるほど情報が溢れており、その中には好条件で応募者を引き寄せる「釣り求人」が非常に多いと指摘。未経験者が膨大な情報の中から優良な求人を見極めるのは困難であり、信頼できる情報源を確保することが重要だと語った。



2つ目の注意点は「自分自身で応募しない」ことだ。人材会社を介さずに直接応募しても、採用後の条件が変わるわけではない。むしろ、専門のエージェントを通すことで、事前に採用の可能性を探ったり、企業とのミスマッチを防いだりできるメリットがあるという。個人で応募する場合、釣り求人に時間を費やしたり、対策不足で不採用になったりするリスクが高いと説明した。



最後の3つ目は「書類の添削・面接の対策をする」こと。「『工場って誰でも受かるでしょ』」という甘い認識は捨てるべきだと断言する。企業側は採用者を「1年間500万円を投資する」対象と捉えており、その本気度を厳しく見ているという。そのため、応募書類の添削や面接対策をしっかりと行うことで「合格率はグンと上がる」と述べた。



転職活動は情報戦であり、特に未経験の分野では専門家の視点を取り入れることが成功への近道となりそうだ。求人情報に安易に飛びつかず、しっかりとした準備と対策を行うことが、理想のキャリアを築く上で不可欠と言えるだろう。