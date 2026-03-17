2025年改正の職場での熱中症対策強化で、新たな対策が行われた割合は？
日本宅配水＆サーバー協会は3月9日、「水分補給に関する調査」の結果を発表した。同調査は2025年10月1日〜29日、1,800名を対象に、インターネットで実施した。
ウォーターサーバーを自宅で利用していますか
ウォーターサーバーを自宅で利用している人は12.3%、職場で設置されている割合は22.8%だった。
職場にウォーターサーバーは設置されていますか
熱中症対策として行っていることを尋ねると、「こまめに水分を摂る」(90.9%)が圧倒的に多く、「帽子や日傘を使用する」(52.3%)が続いた。ウォーターサーバーの利用が、熱中症対策に役立つと思うと回答した人は45.2%だった。
熱中症対策として行っていること
2025年6月に改正された職場での熱中症対策の強化にあたり、職場で新たな熱中症対策が行われたか尋ねたところ、27.9%が「はい」と回答した。そのうちウォーターサーバーを設置、増設したという回答は19.5%だった。
2025年6月に改正された職場での熱中症対策の強化にあたり、職場で新たな熱中症対策が行われましたか
また、自宅で飲み物の「ローリングストック」をしている人は52.8%だった。
ウォーターサーバーを自宅で利用していますか
ウォーターサーバーを自宅で利用している人は12.3%、職場で設置されている割合は22.8%だった。
職場にウォーターサーバーは設置されていますか
熱中症対策として行っていることを尋ねると、「こまめに水分を摂る」(90.9%)が圧倒的に多く、「帽子や日傘を使用する」(52.3%)が続いた。ウォーターサーバーの利用が、熱中症対策に役立つと思うと回答した人は45.2%だった。
2025年6月に改正された職場での熱中症対策の強化にあたり、職場で新たな熱中症対策が行われたか尋ねたところ、27.9%が「はい」と回答した。そのうちウォーターサーバーを設置、増設したという回答は19.5%だった。
2025年6月に改正された職場での熱中症対策の強化にあたり、職場で新たな熱中症対策が行われましたか
また、自宅で飲み物の「ローリングストック」をしている人は52.8%だった。