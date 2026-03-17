CRAVITYが、明日3月18日にリリースする日本3rdシングル『BLAST OUT』のタイトル曲「BLAST OUT」のMVを明日0時に公開する。

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鴨下大輝が監督を務める本MVは、楽曲の持つダーク感とタイトルの“BLAST OUT”（爆発）を時限爆弾に見立て、秘密基地の中を模索しながら爆発までのカウントダウンをスリリングな映像に仕上げている。

また、本作の発売記念イベントとして3月20日にららぽーと豊洲にてミニパフォーマンスイベントを開催。同日17時30分からはタワーレコード渋谷店でもリリースイベントも行われる。

さらに、本作に封入されている個別ハイタッチ参加券を持っていると参加できる個別ハイタッチ会を、3月21日に東京流通センター、22日にサンライズビル大阪ホールAにて開催。5月15日、16日にはパシフィコ横浜 国立大ホールにて単独公演も控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）