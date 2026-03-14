映画『SAKAMOTO DAYS』公式SNSにて、ホワイトデーを記念した目黒蓮オフショットが公開された。

写真：「素敵なホワイトデーをお過ごしください」と映画『SAKAMOTO DAYS』公式からのプレゼント

■目黒蓮のオフショットにファン歓喜

目黒蓮が元・最強の殺し屋である坂本太郎を演じる、映画『SAKAMOTO DAYS』。その公式SNSでは「Happy White Day」というメッセージとともに、3月14日のホワイトデーを記念して、目黒蓮のオフショットを公開。

柔らかな質感のブラックスーツを着用し、ジャケットの袖をたくしあげたラフなスタイルを披露。そんな目黒はカメラに向かって爽やかな笑顔を向けている。

この投稿に対し、コメント欄では「素敵なホワイトデーありがとうございます！」「めめの笑顔に癒されます」「最高のプレゼント」といった喜びの声が多くあがった。

■映画『SAKAMOTO DAYS』は4月29日公開

先日、目黒蓮演じる坂本太郎が登場した新ビジュアルも解禁。

最強の殺し屋と恐れられた坂本太郎を感じさせるクールな表情で拳を振り上げる姿と、その後ろでは愛する家族との穏やかな日常で“蓄積”された、恰幅の良い現在の姿も。映画『SAKAMOTO DAYS』は4月29日公開だ。

■映画情報

『SAKAMOTO DAYS』

4月29日（水・祝）全国公開

原作：鈴木祐斗『SAKAMOTO DAYS』（集英社『週刊少年ジャンプ』連載）

出演：目黒蓮 高橋文哉 上戸彩 横田真悠 戸塚純貴 塩野瑛久 渡邊圭祐 北村匠海 生見愛瑠 八木勇征

小手伸也 桜井日奈子 安西慎太郎 加藤浩次 津田健次郎

脚本・監督：福田雄一

主題歌：Snow Man「BANG!!」

配給： 東宝

(C)鈴木祐斗／集英社 (C)2026映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会