





見栄えのよさをかなえるだけでなく、その日の気温や環境の変化にも瞬時に対応できるオーバーサイズのしなやかな羽織り。先々までの活躍も見込める、レイヤードに適した1着とその使い方をレクチャー。







「落ち着いたトーンでキレイになじむ」ナイロンジャケット

ベージュトラックジャケット／Reebok



薄手ながら冷気を防ぐ機能性が魅力。キレイめなスタイルのハズしとして投入するとスポーティさがほどよくおさえられ、レイヤードのメリハリ役としても力を発揮。動きやすく、肩が凝らないのもうれしい要素。







「品よく使える」レザーの黒ジャケット

黒レザージャケット／BIYŌMA（ツカモトコーポレーション）





まだまだぬくもり素材が手放せない時季に映える、ソフトレザーのひかえめな光沢感。行儀のいい装いをモードに見せたり、カジュアルに歯止めをかけたり。ライダースより好感度が高くすっきり着られる、ボックスフォルムのテーラードジャケット型に注目。







（服のプライスと着回し方へ）

【コーディネートの画像】≫ポイントは「キレイめ」 トップスのように使えて「長く着回せる」羽織りの選び方





