「MOPERO 4U」を3月14日より予約開始 / たらこスパゲティ専門店の新提案「春のミニ和紅茶セット」【まとめ記事】
電動モビリティ専門店のSWALLOW合同会社は、ペダルをこがずに進む「特定小型原動機付自転車」の新製品「MOPERO 4U（モペロ フォーユー）」の予約販売を2026年3月14日より開始する。また、予約販売に先立ち、2026年3月13日に横浜市内の施設「TECH HUB YOKOHAMA」にて、横浜市「戦略的な実証実験支援」制度の成果報告を兼ねたメディア向け発表会を開催する。
アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、フィルドテーブル株式会社は、「東京たらこスパゲティ」全店にて、「春のミニ和紅茶セット」の発売を2026年3月4日(水)より開始した。オリジナルでブレンドした和紅茶は、『宇治抹茶入り玄米茶』『葡萄の紅茶』『和紅茶』『ストロベリールイボス』『トロピカルブレンド』の中から一つ選ぶことができる。甘味は、春のお花見をイメージした『桜と桃の水羊羹』『黒蜜きな粉の抹茶団子』『桜のパンナコッタ』の3種が付く。
■免許不要のママチャリ型、こがない自転車！「MOPERO 4U」を3月14日より予約開始
電動モビリティ専門店のSWALLOW合同会社は、ペダルをこがずに進む「特定小型原動機付自転車」の新製品「MOPERO 4U（モペロ フォーユー）」の予約販売を2026年3月14日より開始する。また、予約販売に先立ち、2026年3月13日に横浜市内の施設「TECH HUB YOKOHAMA」にて、横浜市「戦略的な実証実験支援」制度の成果報告を兼ねたメディア向け発表会を開催する。
■春のひとときを、ティーセットで！たらこスパゲティ専門店の新提案「春のミニ和紅茶セット」
アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、フィルドテーブル株式会社は、「東京たらこスパゲティ」全店にて、「春のミニ和紅茶セット」の発売を2026年3月4日(水)より開始した。オリジナルでブレンドした和紅茶は、『宇治抹茶入り玄米茶』『葡萄の紅茶』『和紅茶』『ストロベリールイボス』『トロピカルブレンド』の中から一つ選ぶことができる。甘味は、春のお花見をイメージした『桜と桃の水羊羹』『黒蜜きな粉の抹茶団子』『桜のパンナコッタ』の3種が付く。
■ソーラー充電＆配線不要！スマホで見守る高画質500万画素の屋外防犯カメラ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ソーラー充電で配線不要、500万画素の高画質と人感センサー通知で自宅や駐車場を見守る屋外用防犯カメラ「400-SSA012」を発売した。本製品はソーラーパネル一体型設計のため、電源工事や複雑な配線が不要。壁面や軒下などに設置するだけで、すぐに防犯カメラとして使用できる。内蔵バッテリーと太陽光充電の組み合わせにより、電源が確保しにくい場所でも設置可能。住宅の玄関や駐車場、倉庫、店舗の入口など、幅広い場所で簡単に防犯対策を始められる。
■最大9台を同時充電！PD対応の直挿し電源タップ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大9台の機器を同時に充電でき、PD20Wの急速充電にも対応したコンパクトな直挿し設計である「電源タップ・700-TAP093W」を発売した。本製品は、壁のコンセントに直接挿すだけでコンセントを大幅に拡張できる便利な電源タップ。コンパクトなボディにACコンセントを6個口、USBポートを3ポート（Type-C×1、USB-A×2）搭載した。スマートフォンやタブレット、パソコン周辺機器など、最大9台の機器を同時に接続・充電でき、コンセント不足の悩みを解消する。
■たくさん入るのに軽い！通勤、通学、休日まで活躍する軽量タウンリュック
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、約550gの軽量設計ながら、容量は約19Lと豊富な収納力を兼ね備えたタウンリュック「200-BAGBP037BK」を発売した。ペットボトル約1本分の軽さとなる550gを実現した軽量タウンリュック。日常の荷物に加えてバッグ自体が重いと感じるストレスを軽減し、通勤・通学や外出も快適に持ち歩くことができる。軽さと使いやすさのバランスを追求し、「気軽に使える毎日のバッグ」として活躍する設計に仕上げた。
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■免許不要のママチャリ型、こがない自転車！「MOPERO 4U」を3月14日より予約開始
電動モビリティ専門店のSWALLOW合同会社は、ペダルをこがずに進む「特定小型原動機付自転車」の新製品「MOPERO 4U（モペロ フォーユー）」の予約販売を2026年3月14日より開始する。また、予約販売に先立ち、2026年3月13日に横浜市内の施設「TECH HUB YOKOHAMA」にて、横浜市「戦略的な実証実験支援」制度の成果報告を兼ねたメディア向け発表会を開催する。
■春のひとときを、ティーセットで！たらこスパゲティ専門店の新提案「春のミニ和紅茶セット」
アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、フィルドテーブル株式会社は、「東京たらこスパゲティ」全店にて、「春のミニ和紅茶セット」の発売を2026年3月4日(水)より開始した。オリジナルでブレンドした和紅茶は、『宇治抹茶入り玄米茶』『葡萄の紅茶』『和紅茶』『ストロベリールイボス』『トロピカルブレンド』の中から一つ選ぶことができる。甘味は、春のお花見をイメージした『桜と桃の水羊羹』『黒蜜きな粉の抹茶団子』『桜のパンナコッタ』の3種が付く。
■ソーラー充電＆配線不要！スマホで見守る高画質500万画素の屋外防犯カメラ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ソーラー充電で配線不要、500万画素の高画質と人感センサー通知で自宅や駐車場を見守る屋外用防犯カメラ「400-SSA012」を発売した。本製品はソーラーパネル一体型設計のため、電源工事や複雑な配線が不要。壁面や軒下などに設置するだけで、すぐに防犯カメラとして使用できる。内蔵バッテリーと太陽光充電の組み合わせにより、電源が確保しにくい場所でも設置可能。住宅の玄関や駐車場、倉庫、店舗の入口など、幅広い場所で簡単に防犯対策を始められる。
■最大9台を同時充電！PD対応の直挿し電源タップ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大9台の機器を同時に充電でき、PD20Wの急速充電にも対応したコンパクトな直挿し設計である「電源タップ・700-TAP093W」を発売した。本製品は、壁のコンセントに直接挿すだけでコンセントを大幅に拡張できる便利な電源タップ。コンパクトなボディにACコンセントを6個口、USBポートを3ポート（Type-C×1、USB-A×2）搭載した。スマートフォンやタブレット、パソコン周辺機器など、最大9台の機器を同時に接続・充電でき、コンセント不足の悩みを解消する。
■たくさん入るのに軽い！通勤、通学、休日まで活躍する軽量タウンリュック
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、約550gの軽量設計ながら、容量は約19Lと豊富な収納力を兼ね備えたタウンリュック「200-BAGBP037BK」を発売した。ペットボトル約1本分の軽さとなる550gを実現した軽量タウンリュック。日常の荷物に加えてバッグ自体が重いと感じるストレスを軽減し、通勤・通学や外出も快適に持ち歩くことができる。軽さと使いやすさのバランスを追求し、「気軽に使える毎日のバッグ」として活躍する設計に仕上げた。
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