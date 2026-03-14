開催：2026.3.14

会場：ローンデポ・パーク

結果：[ドミニカ共和国] 10 - 0 [韓国]

WBCの試合が14日に行われ、ローンデポ・パークでドミニカ共和国と韓国が対戦した。

ドミニカ共和国の先発投手はＣ・サンチェス、対する韓国の先発投手はリュ・ヒョンジンで試合は開始した。

2回裏、6番 Ｊ・カミネロ 5球目を打ってレフト線へのタイムリーツーベースヒットでドミニカ共和国得点 DOM 1-0 KOR、7番 Ｊ・ロドリゲス 初球を打ってショートゴロでドミニカ共和国得点 DOM 2-0 KOR、1番 Ｆ・タティスＪｒ． 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドミニカ共和国得点 DOM 3-0 KOR

3回裏、4番 Ｖ・ゲレーロＪｒ． 2球目を打ってセンターオーバーのタイムリーツーベースヒットでドミニカ共和国得点 DOM 4-0 KOR、5番 Ｍ・マチャド 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドミニカ共和国得点 DOM 5-0 KOR、1番 Ｆ・タティスＪｒ． カウント3-0から押し出しの四球でドミニカ共和国得点 DOM 6-0 KOR、2番 Ｋ・マルテ カウント3-2から押し出しの四球でドミニカ共和国得点 DOM 7-0 KOR

7回裏、8番 Ａ・ウェルズ 初球を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでドミニカ共和国得点 DOM 10-0 KOR

試合は10対0でドミニカ共和国の勝利となった。

この試合の勝ち投手はドミニカ共和国のＣ・サンチェスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手は韓国のリュ・ヒョンジンで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-14 10:02:13 更新