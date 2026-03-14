人気すぎるスイーツブッフェ「ホテルでいちご狩り」が5月6日まで延長！ホテルニューオータニ大阪で“恋するいちご”を満喫
ホテルニューオータニ大阪のティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」にて開催中の「スーパースイーツビュッフェ2026 〜ホテルでいちご狩り〜」が、好評につき2026年5月6日(振休) まで会期を延長。さらに、2026年3月16日(月)から3月31日(火)までの平日限定で、営業時間を20時(最終入場 18時30分)まで延長することも決定した。
【写真】「いちごチョコレートフォンデュ」
■“恋するいちご”がテーマの華やかなスイーツがずらり
「ホテルでいちご狩り」は、累計30万人以上が訪れた人気イベント。2026年は“恋するいちご”をテーマに、連日満席の盛況ぶり。前年を大きく上回る反響を受けて、急きょ、期間と営業時間の延長が決定した。
ホテルメイドの美しいスイーツのほかに、ホテル伝統のローストビーフサンドウィッチや特製パンケーキなど、本格グルメも充実のラインナップだ。
さらに、オプションメニューとして「いちごチョコレートフォンデュ」(1500円)も登場。マシュマロやバナナ、フィナンシェとともに、みずみずしいフレッシュいちごをピンクのチョコレートソースでいただくことができる。
■月替わりのテーマで何度も楽しめる
“恋するいちご”がテーマの同ブッフェでは、いちごが恋に落ちた“運命のパートナー”が月ごとに変わるため、何度訪れても楽しめるのもポイント。3月31日(火)までは「ジュエリー」がパートナー。「あまおういちごのロールケーキ〜真珠の首飾り仕立て〜」や「ピスタチオタルト〜新緑のエメラルド〜」など、宝石のように美しいスイーツたちに、心ときめくことまちがいなし。
4月1日(水)〜4月28日(火)までは「桜＆抹茶」。桜香る和の春に、抹茶のほろ苦さを添えて、“和スイーツ恋物語”を表現する。そして、4月29日(祝)〜5月6日(振休)の「いちご＆ウエディング」でフィナーレを迎える。
■通常1カット1000円超え！2大スーパーシリーズを食べ比べ
さらに注目したいのが、ホテルニューオータニのシグネチャースイーツ「スーパーシリーズ」の食べ比べ。通常1カット1000円超えのショートケーキ2種類が、ブッフェサイズで登場する。
1つ目は「スーパーシリーズ」の始まりでもある「新スーパーあまおうショートケーキ」。カステラにも使われる長崎県産「太陽卵」を使用したスポンジ生地にあわせるのは、九州大牟田産の生クリーム。上品な甘さと博多あまおうの魅力を存分に味わえる極上のショートケーキだ。
2つ目の「スーパーメロンショートケーキ」は、糖度14度以上のみずみずしいマスクメロンだけを使用している。シリーズのなかでも特に人気の高い2種類を同時に味わえる贅沢は同ホテルならでは。あこがれの「スーパーシリーズ」を思う存分楽しもう。
■期間延長記念！ブランドいちごの食べ比べとのセットも
また、期間延長記念として、4月29日(祝)から5月6日(振休)限定で、スイーツブッフェとブランドいちごの食べ比べ(単品料金1500円)がセットになったプランも登場。
セットプラン料金は、大人(平日)7800円、(土・日・祝日)8500円で、通常より500円お得に、紅ほっぺやさがほのか、章姫(あきひめ)などのブランドいちごを、ブッフェとともに楽しめる(大人料金での予約のみ)。
ホテルから徒歩すぐの大阪城公園は、約3000本の桜が咲き誇る関西屈指の桜の名所。さらに、5月頃までコブシやハナミズキなど、さまざまな花が楽しめる。お花見とあわせて訪れれば、春らしさ満点の一日を満喫できそうだ。華やかないちごスイーツとともに、心ときめく季節のおでかけを楽しんでみては。
※写真はすべてイメージです。
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【写真】「いちごチョコレートフォンデュ」
「ホテルでいちご狩り」は、累計30万人以上が訪れた人気イベント。2026年は“恋するいちご”をテーマに、連日満席の盛況ぶり。前年を大きく上回る反響を受けて、急きょ、期間と営業時間の延長が決定した。
ホテルメイドの美しいスイーツのほかに、ホテル伝統のローストビーフサンドウィッチや特製パンケーキなど、本格グルメも充実のラインナップだ。
さらに、オプションメニューとして「いちごチョコレートフォンデュ」(1500円)も登場。マシュマロやバナナ、フィナンシェとともに、みずみずしいフレッシュいちごをピンクのチョコレートソースでいただくことができる。
■月替わりのテーマで何度も楽しめる
“恋するいちご”がテーマの同ブッフェでは、いちごが恋に落ちた“運命のパートナー”が月ごとに変わるため、何度訪れても楽しめるのもポイント。3月31日(火)までは「ジュエリー」がパートナー。「あまおういちごのロールケーキ〜真珠の首飾り仕立て〜」や「ピスタチオタルト〜新緑のエメラルド〜」など、宝石のように美しいスイーツたちに、心ときめくことまちがいなし。
4月1日(水)〜4月28日(火)までは「桜＆抹茶」。桜香る和の春に、抹茶のほろ苦さを添えて、“和スイーツ恋物語”を表現する。そして、4月29日(祝)〜5月6日(振休)の「いちご＆ウエディング」でフィナーレを迎える。
■通常1カット1000円超え！2大スーパーシリーズを食べ比べ
さらに注目したいのが、ホテルニューオータニのシグネチャースイーツ「スーパーシリーズ」の食べ比べ。通常1カット1000円超えのショートケーキ2種類が、ブッフェサイズで登場する。
1つ目は「スーパーシリーズ」の始まりでもある「新スーパーあまおうショートケーキ」。カステラにも使われる長崎県産「太陽卵」を使用したスポンジ生地にあわせるのは、九州大牟田産の生クリーム。上品な甘さと博多あまおうの魅力を存分に味わえる極上のショートケーキだ。
2つ目の「スーパーメロンショートケーキ」は、糖度14度以上のみずみずしいマスクメロンだけを使用している。シリーズのなかでも特に人気の高い2種類を同時に味わえる贅沢は同ホテルならでは。あこがれの「スーパーシリーズ」を思う存分楽しもう。
■期間延長記念！ブランドいちごの食べ比べとのセットも
また、期間延長記念として、4月29日(祝)から5月6日(振休)限定で、スイーツブッフェとブランドいちごの食べ比べ(単品料金1500円)がセットになったプランも登場。
セットプラン料金は、大人(平日)7800円、(土・日・祝日)8500円で、通常より500円お得に、紅ほっぺやさがほのか、章姫(あきひめ)などのブランドいちごを、ブッフェとともに楽しめる(大人料金での予約のみ)。
ホテルから徒歩すぐの大阪城公園は、約3000本の桜が咲き誇る関西屈指の桜の名所。さらに、5月頃までコブシやハナミズキなど、さまざまな花が楽しめる。お花見とあわせて訪れれば、春らしさ満点の一日を満喫できそうだ。華やかないちごスイーツとともに、心ときめく季節のおでかけを楽しんでみては。
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