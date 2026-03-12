ボトムは普通で「コーディネートが完成する」テクニックの要らないトップス







「簡単にボトムとメリハリがつく」浮かれない２色以上

凝った印象に導くだけでなく、装いに抑揚をもたらしてくれる多色アイテム。上質な風合いならより大人っぽく。着方やテクニックに頼らずとも、この先も１着で十分な存在感を放つアイテムが見つかる、選びの視点をご紹介。







深みのあるツイード風のチェック柄

ネイビー×ブルーチェックCPOシャツアウター／フリークスストア（フリークス ストア渋谷） 寒色ベースの配色だから、チェック柄がほっこりせず都会的に。色が増えても、れとなくきちんと見えるえりつきで使いやすい。







ミニマルな形でコクのある配色

キャメル×ブラウンチェック柄プルオーバー／ババコ ブークレー糸の起毛感が目を引く古典的な模様。そで口の折り返しや、首元のハマグリ刺しゅうがアクセントに。







黒にまぎれてさりげなくカラフル

黒ミックスカラーニット 20,900円／ジャーナル スタンダード レサージュ（ジャーナル スタンダード レサージュ 銀座店） 鮮やかな原色が黒に映え、高揚感のある１着。ヴィヴィッドな色みを散らばることで、黒1色にはない華やかさやのっぺり感の払拭に好作用。







