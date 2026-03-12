【渋谷】モナカにアイス盛り放題！「バニラモナカジャンボ」無料イベントが最高でした。《3月15日まで》

森永製菓は、2026年3月13日から15日の3日間限定で、「バニラモナカジャンボ presents コンビネーションバニラスタジオ」を東京都・渋谷の道玄坂にオープンします。

「バニラモナカジャンボ」を通じて森永製菓が提唱する、「コンビネーションバニラ」を体感できる期間限定ショップです。

イベントはLINEを利用した事前予約制。すでに予約は満席とのことですが、キャンセルが出た場合は当日でも入場できる可能性があります。

ひと足先に体験してきた記者が、イベントの楽しみ方をレポートします。

できたての味わいがたまらん...

まず目に飛び込んでくるのは、回転する無数の「モナカ」。ひとつ選んで、開けてみると、本物のモナカが2枚入っています。

後ろの機械で好きなだけアイスを盛り付けていきます。アイスは本イベント限定の特別仕様で、絞り出しやすいソフトクリーム仕立てです。

モナカにアイスをどんどん盛っていくこの作業、なんだか背徳感があってたまりません......！

思う存分盛り付けたら、モナカで蓋をして完成。さっそくいただきます。

口に入れた途端、パリパリッ食感でなんとも香ばしい......。

アーモンドを練り込み、洋菓子風に仕上げたモナカ。

そのままでも食べ進めたくなるやみつき感があります。

つづいてバニラアイスと一緒に口に入れてみました。ひんやりなめらかなアイスクリームとパリサクッな食感のコンビネーションがたまりません！

異なる食感の素材と組み合わせると、こんなにバニラアイスのおいしさが引き立つものかと驚きます......。まさに「コンビネーションバニラ」な味わいです。

手で割ってみるとなめらかなアイスがたっぷりと溢れます。とろけるアイスとサクッと食感のハーモニー、できたてならではの特別な味わいが楽しめます。

気になる人は、LINEの友だち追加をしてキャンセル状況をチェックしてみて。

【イベント概要】•イベント名：コンビネーションバニラスタジオ•開催日 ：2026年3月13日（金）〜 15日（日）•開催時間 ：11時から19時•開催場所 ：ZeroBase渋谷（東京都渋谷区道玄坂2-5-8）•参加方法 ：LINEを使用した事前予約制 ※参加費無料•特典 ：ハッシュタグ投稿でジャンボオリジナルシールをプレゼントモナカ体験はひとりにつき、１回までとなります。

（東京バーゲンマニア編集部）