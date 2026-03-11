

Mrs. GREEN APPLE

Mrs. GREEN APPLEが11日、「第40回 日本ゴールドディスク大賞」において、アルバム、ミュージック・ビデオ、ストリーミングの計３部門で賞を受賞した。

Mrs. GREEN APPLEの今回の受賞内容は以下の通り。ベスト5アルバム（邦楽）：『10』ベスト3ミュージック・ビデオ：『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』ベスト5ソング・バイ・ストリーミング：『クスシキ』ベスト5ソング・バイ・ストリーミング：『ダーリン』

パッケージ部門では、アルバム『10』が「ベスト5アルバム」に選出されたほか、映像作品『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』が「ベスト3ミュージック・ビデオ」を受賞し、ライブパフォーマンスと作品性の両面で高い評価を得た。さらに、デジタル部門の「ベスト5ソング・バイ・ストリーミング」では、『クスシキ』と『ダーリン』の2曲が同時にランクインする快挙を成し遂げた。ストリーミング市場における圧倒的な楽曲再生数を背景に、多角的な活躍が際立つ結果となった。

Mrs. GREEN APPLEは、大森元貴 (Vo/Gt)、若井滉斗 (Gt)、藤澤涼架 (Key)による3人組バンド。ベストアルバム『10』が100万枚を記録し、初の5大ドームツアーでは55万人を動員、そして「ダーリン」でレコード大賞3連覇を果たし、3年連続で出場したNHK 紅白歌合戦では白組トリを務めて、デビュー10周年の2025年を締めくくった。そして、IFPI(国際レコード・ビデオ制作者連盟)による2025年の世界最多売上アーティストチャートで13位、ベストアルバム『10』は世界最多売上アルバムチャートで10位にランクインし、世界規模でのセールスを記録する一年となった。主要ストリーミングサービスにおいて32曲が総再生数1億回を突破、全楽曲での国内累計ストリーミング数が150億回を超える史上初のアーティストとなっている。

第40回 日本ゴールドディスク大賞について

日本ゴールドディスク大賞は、その選考基準を「CD、ビデオ等の正味売上実績（総出荷数から返品数を差し引いたもの）と音楽配信の売上実績、ストリーミング再生実績(※1)」という客観的な基準により、“いま日本で最も親しまれているアーティスト・作品”を選出。

第40回日本ゴールドディスク大賞は、当該年度（2025年1月1日〜2025年12月31日）の売上実績に基づき各賞を授与。なお、ニュー・アーティスト賞のデビュー対象期間は2024年1月1日〜2025年12月31日としている。(※1)ストリーミング再生回数は、NIQ/GfK Japan（ジーエフケー・インサイト・ジャパン株式会社）の提供データを元に当協会にて再生回数を算出。【集計対象音楽ストリーミングサービス】Amazon Music Prime、Amazon Music Unlimited、Apple Music、auスマートパスプレミアムミュージック、AWA、KKBOX、LINE MUSIC、Rakuten Music、Spotify、YouTube Music、YouTube Music Premium（2025年12月末時点）※Music Videoは対象外です。