3月8日、経済学者・成田悠輔氏が『サンデージャポン』（TBS系）に出演。放送で見せた “激変” 姿に、多くの注目が集まっている。

この日の成田氏は、起業家・溝口勇児氏が手掛けた暗号資産「SANAE TOKEN（サナエトークン）」の話題をめぐり、「非常に中途半端な “すかしっぺ” 的な運動で、情けないって感じがします。もともと、怪しげだと言われている人たちがやっているようなもの」と痛烈なコメントをした。

高市早苗首相の名前を冠し、話題を集めたSANAE TOKENだが、高市首相側が「私は全く存じ上げません」と関与を否定。プロジェクトは中止、所有者への補償を進める騒動が起きていた。

成田氏は、事の顛末に対し、「どうせやるんだったら『金融庁、総理大臣かかってこい』ぐらいの勢いでやってくれたらいいのに。中途半端な感じで小銭稼ぎをして、怒られが発生したら謝罪みたいな感じになったのは残念」と、独特の私見を語っている。

だが、X上で注目を集めたのは、成田氏の辛口コメントだけではなかった。ここ最近のビジュアルの変化に着目する声も見られたのだ。

トレードマークである丸と四角の特徴的なメガネはそのままだが、このところ鼻下と顎先にヒゲを生やし、ダンディになりつつある成田氏に、驚きの声が集まっている。

《髭生えた成田悠輔が雰囲気変わりすぎてて》

《どうでもいいけど成田、髭めっちゃ似合ってて草》

《もう誰だよ笑髭どうしたの笑》

この変化は、共演者たちも気になっていたようだ。1月4日の『サンデージャポン』放送回では、番組終盤、司会者である爆笑問題・太田光から「成田悠輔さん、ヒゲなんかはやして色気づいてきた」とツッコミが飛んでいた。成田氏は「いってみようかなと。人生に絶望してるので」と “意味深コメント” で返していた。

「過去の『サンジャポ』を見ると、昨年12月頃からヒゲを生やし始めたようで、最近はしっかりめの顎ヒゲが定着しています。イメチェンの真意はわかりませんが、トレードマークのメガネを購入したときのように、なにかしらの刺激がほしかったのかもしれません。

というのも、2024年の対談動画で、あのメガネを購入した経緯について『3年前、中目黒の眼鏡屋さんをフラフラ眺めてて、“クリエイティブなメガネないですかね？”って尋ねたんです。店員がこれを持ってきて、カッコ悪い質問をした手前引けないなと思って買いました』と明かしていたんです。『コロナの初期で、刺激を求めていたのかも』とも話しましたから、今回の変化も、そうした心境だったのかもしれません」（芸能担当記者）

髭に触発されて、成田氏のコメントもさらに “刺激的” になるかも？