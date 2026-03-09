Snow Manの岩本照が自身のInstagramで、夜の街で撮影したファッショナブルな写真を公開した。

【写真】岩本照が目を閉じて微笑むキュートなワンショット

■Snow Man岩本照がストライプコーデを披露

この日の岩本は、ストライプ柄のセットアップで登場し、計7点の写真を投稿。

上下ネイビー×ホワイトのストライプ柄セットアップは、ダブルボタンのシャツをパンツにイン。リラクシーな雰囲気だが、ウエストの紐をキュッと結んで引き締めたメリハリコーデ。

そこに柔らかいバニラ色の薄手のロングコートを羽織り、足元は同色のベージュのスニーカー。そしてデニム地と思しきワンハンドルのミニバッグと水色の巾着を手にしている。

岩本は「呼吸して～」と綴り、寄り、引きの写真を組み合わせながら、岩本の表情も少しずつ変化。ラストは目を閉じて微笑むお茶目なショットで締めくくった。

この写真を受けて、「このコーデ着こなせる人はそういない」「いつも以上に色気が出ていて危険」「喉仏が好き」「腰の位置が高すぎ！」「6枚目と7枚目の笑顔が最高」「可愛すぎて呼吸できません」「ゆるふわなヘアも似合ってる」と褒めるコメントが寄せられていた。

■写真：岩本照が目を閉じて微笑むキュートなワンショット