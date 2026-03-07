賞金総額・約31億円の高額大会 松山英樹29位、久常涼20位で決勝ラウンド進出
＜アーノルド・パーマー招待 2日目◇6日◇アーノルド パーマーズ ベイ・ヒルC&L（米フロリダ州）◇7466ヤード・パー72＞米国男子ツアーのシグネチャーイベントは第2ラウンドが終了した。
日本勢は2人が出場。「ジェネシス招待」以来2試合ぶりの試合となる松山英樹は、18位タイでこの日を迎え、1イーグル・2バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「74」とスコアを落とした。トータルイーブンパー・29位タイで3日目に進む。26位タイから出た久常涼は、1イーグル・1バーディ・2ボギーの「71」で回り、トータル2アンダー・20位タイに順位を上げ、決勝ラウンドに進出する。トータル13アンダー・首位にダニエル・バーガー。トータル8アンダー・2位にアクシャイ・バティア、トータル7アンダー・3位タイにコリン・モリカワ、サヒス・ティーガラ（いずれも米国）、ルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）が続く。世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（米国）はトータル3アンダー・15位タイ。同2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル4アンダー・9位タイで予選ラウンドを終えた。賞金総額は2000万ドル（約31億4000万円）で、優勝者は400万ドル（約6億2800万円）を手にする高額大会だ。なお同週には「プエルトリコオープン」（グランド・リザーブCC/プエルトリコ）も開催。こちらには金谷拓実、平田憲聖が出場している。
