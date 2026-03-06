6¿ÍÃæ2¿Í¤¬¡È½éÇ¤µë¥²¥Ã¥È¡É¤Ø¡¡¿·¿ÍÀïÇÆ¼Ô¡¦Æ£ËÜ°¦ºÚ¤¬¥ë¡¼¥¡¼ºÇ¾å°Ì¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡Ö¤¢¤È¤Ï¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡ã¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡2ÆüÌÜ¡þ6Æü¡þÎ°µå¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô(²Æì¸©¡Ë¡þ6610¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Ä¥¢¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¥ë¡¼¥¡¼6¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢2¿Í¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Î¡ÖJLPGA¿·¿ÍÀï ²Ã²ìÅÅ»Ò¥«¥Ã¥×¡×¤òÀ©¤·¤¿Æ£ËÜ°¦ºÚ¤¬¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¤Î13°Ì¥¿¥¤¡£¥ë¡¼¥¡¼ºÇ¾å°Ì¤Ç½µËö¹Ô¤¤ò·è¤á¤¿¡£
Æ£ËÜ¤Ï½éÆü¡¢¥Ñ¡¼5¤Î18ÈÖ¤Çº£µ¨Âè1¹æ¤È¤Ê¤ë¥¤¡¼¥°¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡Ö69¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢100ÅÀ¤Ë¶á¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2ÆüÌÜ¤ÏÁ°È¾¤ò¥ª¡¼¥ë¥Ñ¡¼¤Ç¤·¤Î¤®¡¢¸åÈ¾¤â1¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¯¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤â¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿½éÆü¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡Ö¼ê¤Î¿Ì¤¨¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢¥×¥í¥Ä¥¢¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤â½ç±þ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£½µËö¤Ï¥«¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Í½ÁªÍî¤Á¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾å¤À¤±ÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¿·¿ÍÀï¤òÀ©¤·¤¿19ºÐ¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤âÆ±´ü¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¤â¥È¡¼¥¿¥ë1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î39°Ì¥¿¥¤¤Ç·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÎÀ¼±ç¤òÇØ¤ËÀï¤¦µÈùõ¤Ï¡¢½éÆü¤Ë¡Ö71¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼È¯¿Ê¡£¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ëº£Âç²ñ¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖµîÇ¯¤È°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥×¥í¤È¤·¤ÆÎ©¤Ä¥Æ¥£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï³ÊÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£½éÆü¤ÎÁ°È¾¤Ï4¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¤¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤á¤ë¤¿¤Ó¤ËÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿À¼¤âÈô¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢Î®¤ì¤Ë¾è¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×Á°È¾¤«¤é¡¢¸åÈ¾¤Ï¥Ü¥®¡¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿2ÆüÌÜ¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥È¿ô¡Ö30¡×¤¬É½¤¹ÄÌ¤ê¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¡£Á°È¾¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ñ¡¼¤ÇÂÑ¤¨¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë2¤Ä¤Î¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤·¤¿¡£ºÇ½ª¥Û¡¼¥ë¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¡Ö¡Ê¥«¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡Ë¤¢¤È°ìÂÇ¤¸¤ã¤ó¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤ë¤È¡¢°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¤¢¤·¤¿¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£ºòÇ¯¤Ï12°Ì¥¿¥¤¤ËÆþ¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ù¥¹¥È¥¢¥Þ¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤ß¤À¡£°ìÊý¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ò¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¤·¤¿18ºÐ¤Î°ËÆ£°¦²Ú¤Ï¡¢¥È¡¼¥¿¥ë11¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¾å¼ê¤¯¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡£°¤«¤Ã¤¿»þ¤Î´¶³Ð¡£¤³¤³¤«¤é¤É¤¦¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬º£¤Î²ÝÂê¡×Â¿¤¯¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤¬¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¶ÛÄ¥¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢°ËÆ£¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤â¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¡£¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÂç²ñ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥Ñ¥¿¡¼¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½¤ÀµÅÀ¤âÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¤¤Ê¼ý³Ï¤òÆÀ¤¿18ºÐ¤Ï¡¢²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤ËÄ©¤à¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ºÇ½ªQT¤ò¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤·¤¿20ºÐ¤ÎÁÒÎÓ¹È¡Ê¤¯¤é¤Ð¤ä¤·¡¦¤³¤¦¡Ë¡¢7ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿25ºÐ¤Îº´ÅÄ»³Îë³ò¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤ÎÈî¸åè½²»¤âÍ½ÁªÍî¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡¦óîÆ£·¼²ð¡Ë¡Ú2ÆüÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Î¥ë¡¼¥¡¼À®ÀÓ¡Û13°Ì¡§Æ£ËÜ°¦ºÚ¡Ê-3¡Ë39°Ì¡§µÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¡Ê+1¡Ë¡¼¡¼¡¼°Ê¾å¤¬Í½ÁªÄÌ²á¡¼¡¼¡¼62°Ì¡§Èî¸åè½²»¡Ê+3¡Ë88°Ì¡§º´ÅÄ»³Îë³ò¡Ê+8¡Ë88°Ì¡§ÁÒÎÓ¹È¡Ê+8¡Ë101°Ì¡§°ËÆ£°¦²Ú¡Ê+11¡Ë
