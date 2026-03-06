【海老名グルメ】モーニング、ランチ、カフェタイムも充実！ 今行きたい注目店5選
食楽web
都心からのアクセスも良く、駅周辺の再開発でますます注目度が高まっている神奈川県海老名エリア。ショッピング施設や文化スポットが充実する一方で、実は実力派の飲食店が点在するグルメの穴場でもあります。
今回は、旅ライターが実際に訪れて、食べ歩いたお店の中からおすすめしたい5軒を厳選。休日のお出かけの参考にしてみてください。
モーニング限定でパン食べ放題！『パンとエスプレッソと花束を』
海老名駅から徒歩2分。人気ベーカリーカフェ『パンとエスプレッソと花束を』では、モーニング限定のパン食べ放題が楽しめます。
店内に一歩入ると、たっぷりの花やグリーンに囲まれたナチュラル空間が広がり、朝の時間がぐっと特別なものに。注目のモーニングは、パン食べ放題に加え、サラダやスープ、ティラミス、フリードリンク付きという満足度の高い内容。パンはカウンターから、食事系から甘い系まで種類豊富に選べます。
●SHOP INFO
パンとエスプレッソと花束を
住：神奈川県海老名市めぐみ町3-1 ViNA GARDENS PERCH 3F
TEL：046-240-1300
クロワッサン×ジェラートが新感覚！『LATTEST × LA PAN』
海老名駅徒歩3分の『LATTEST × LA PAN』は、高級食パン専門店「LA PAN」と人気コーヒー店「LATTEST」のコラボカフェ。店内はコーヒーの芳醇な香りに包まれ、入った瞬間から期待が高まります。
ジェラートをクロワッサンでサンドした一品は、ザクザク食感の大ぶりクロワッサンに、ひんやり濃厚なジェラートが溶け込み、温×冷のコントラストが絶妙。ちなみに、エスプレッソを通常の約3倍使ったというラテは、コク深く飲みごたえです。カフェ好きにおすすめしたい一軒です。
●SHOP INFO
LATTEST × LA PAN
住：神奈川県海老名市中央1-4-1 ビナウォーク5番館1階
TEL：046-200-7083
平日でも行列必至の超人気店『国分寺そば』
こちらは海老名駅から徒歩約10分。相模国分寺跡の向かいに佇む『国分寺そば』は、平日でも行列ができる人気の蕎麦店です。
今回注文したのは、広島産の大ぶり牡蠣が入った「かきそば」。噛むほどに旨みが広がる濃厚な味わい。一方の「湯葉そば」は、揚げ、生、板の3種の湯葉が添えられ、やさしい風味と力強い蕎麦のバランスが印象的でした。
湯葉そば［食楽web］
一品料理や地元の日本酒も充実しており、昼夜問わず楽しめるのも魅力。海老名でしっかり和食を味わいたい時に外せない名店です。
●SHOP INFO
国分寺そば
住：神奈川県海老名市国分南1-8-35
TEL：046-231-2261
https://kokubunji.co.jp/menu/
ロマンスカーを眺めながらの洋食タイム『ビナキッチン』
こちらは海老名駅すぐ、ロマンスカーミュージアム内にある『ビナキッチン』。エビフライ、ナポリタン、オムライスなどが一皿に盛られた“大人のお子様ランチ”のようなメニューは満足度抜群。ランチタイムはスープ付きでお得感もあります。
線路側の席からは電車を眺めることができ、館内の展示と合わせて楽しめるのも魅力。電車好きの方やファミリー利用にもぴったりです。
●SHOP INFO
ビナキッチン
住：神奈川県海老名市めぐみ町1-3 ロマンスカーミュージアム内
TEL：046-205-4750
https://www.odakyu-restaurant.jp/shop/ViNA_KITCHEN/ebina.html
古民家で味わう本格イタリアン『Totty』
民家レストラン『Totty』は、遠方からもリピーターが訪れる知る人ぞ知る一軒。木の梁を生かした店内は自然光がやわらかく差し込み、落ち着いた雰囲気が魅力です。
看板メニューの「渡り蟹のトマトクリーム」は、濃厚ソースと蟹の旨みがお見事。「広島県産牡蠣とほうれん草のクリームソース」も大粒牡蠣の存在感が際立ち、食後の季節タルトまで満足度の高い構成でした。こちらは、記念日利用にもおすすめしたい一軒です。
●SHOP INFO
Totty
住：神奈川県海老名市下今泉1-8-29 INAMI GARDEN 別邸
TEL：046-259-9077
（撮影・文◎加藤朋子）