日曜劇場『御上先生”に出演した俳優のAOIが、歌唱審査で審査員らを虜にさせる歌声を披露した。

2026年3月3日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話が放送された。

自身の戦略を「唯一無二だと思うんです、自分のキャラクターが」と自身の魅力を分析するダンス10位のAOI（大谷碧空・19歳）。歌唱審査でHANAの「Drop」、YOASOBIの「アイドル」、宇多田ヒカルの「Automatic」という難関の3曲メドレーに挑んだその澄んだ歌声に、ソン・ソンドゥク氏は「審査というのを忘れて魅了された」と語るほどの衝撃を受け、彼女の持つ「キャラクター」が音楽的にも大きな武器であることを証明した。

スタジオメンバーもAOIのスゴすぎる歌声に「AOIちゃんめっちゃうまい」と衝撃を口にしていた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。