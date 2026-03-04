【築地銀だこ】3月6日まで「たこ焼（ソース8個入り）」が税抜390円！年に1度の「大創業祭」開催中。

築地銀だこでは、2026年3月4日から「大創業祭」を開催しています（一部店舗を除く）。

スタンプ2倍＆3倍の日も

26年3月14日に創業29周年を迎える築地銀だこ。3月4日から始まる「大創業祭」第1弾は、「サンキューセール」と題して「ぜったいうまい！！たこ焼（ソース、8個入り）」が、"サンキュー価格"の税抜390円（テイクアウト：税込421円、店内飲食：税込429円）でお得に楽しめます。

1人1会計2舟まで購入できます。

他の割引との併用や、各種追加トッピングの提供は不可。スタンプカードの引き換え、回数券・引換券などの利用も1人1会計2舟までに含まれます。

3月6日までの3日間は、「ぜったいうまい！！たこ焼（ソース、8個入り）」とドリンクのみの販売となり、それ以外の各種たこ焼、たい焼、ソース焼きそばなどのフード商品は販売を休止します。

銀だこ酒場、銀だこハイボール酒場・横丁は、テイクアウトのみサンキューセールの対象です（店内利用は通常メニュー・価格となります）。期間中、デリバリーサービスは休止しています。

キャンペーン対象外の店舗は公式サイトで確認できます。

また、3月7日と8日に開催する「大創業祭」第2弾は、スタンプが貯まるとたこ焼が無料でもらえる「銀だこスタンプカード」のスタンプが、7日は2倍、8日は3倍に。さらに、第3弾として、創業記念日にあたる3月14日もスタンプ3倍を実施します。

3月8日は「8のつく日（スタンプ2倍）」と重なるため、3倍に。紙の「銀だこスタンプカード」と銀だこアプリ内の「デジタルスタンプカード」ともに押印対象です。

東京バーゲンマニア編集部