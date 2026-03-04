外出先で「ちょっと抵抗があるな」と感じる瞬間ってありますか？

外出先では多くの人が同じ空間を共有するからこそ、衛生面で「ちょっと抵抗があるな」と感じる瞬間が生まれやすいもの。飲食店や公共施設のトイレなどは特に気になる場所ですよね。衛生面で気になるポイントは人それぞれ。どんな場面で「嫌だ」と感じる人が多いのでしょうか。

【画像】「マジで無理っ！」 お札の指なめ、居酒屋の床…他にもあるある「衛生的にイヤなこと」10選（11枚）

「回し飲み」や「靴を脱ぐ店」への抵抗感

まず多かったのが、飲食店での「人の距離の近さ」について。同僚や友人との食事中、特ににぎやかな席では会話中に「つばがたくさん飛んでいそうで落ち着かない」という人は少なくありません。また、「ちょっと飲ませて」と回し飲みを求められることに抵抗を覚える人も多く、「本当は断りたいけど言いづらい」といった声も寄せられています。

他にも「靴を脱いで上がる居酒屋が苦手」「いろいろな人が歩いた床を素足や靴下で踏むことに、清潔さを感じられない」という意見もありました。気の置けない仲間との楽しい場であっても、衛生面を理由に一歩引いてしまったり、店内の床や共有スペースの衛生状態を気にしたりする人は多いようです。

「指をなめる」行為に悲鳴

飲食店に限らず、お金の受け渡しをする場面が気になるという人は多く、「お札を数える前に指先をなめる人は本当にやめてほしい」「レジでお金を触った手で食品に触れたくない」などの意見が。こうした理由から、「スーパーではセルフレジ一択」という人も増えています。

また、「外出先でバッグなどの持ち物を直接床に置きたくない」「一度でも直置きしてしまった場合は、帰宅後すぐに除菌シートで拭く」という人も。持ち物に付着した汚れや菌を、自宅に決して持ち込みたくないという意識の高さがうかがえますね。

トコジラミや満員電車もストレスに

近年では、ニュースで話題になることも多いトコジラミへの不安から、ホテルの寝具や公共交通機関の座席に抵抗がある人もいるようです。中には「満員電車は前後左右で人と触れるため、近距離移動でもグリーン車を利用する」というように、接触そのものにストレスを強く感じている声もありました。

衛生観念は個人差が大きいものですが、誰もが「ちょっと嫌だな」と感じる場面は存在します。気になるポイントを共有し合うことで、外出時のストレスが少し軽くなるかもしれませんね。