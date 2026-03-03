この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「言葉が出ない美味しさだ」初来日の外国人が本場の寿司に絶句！アニメの聖地巡礼からたい焼きまで初体験の連続

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

イチマルク │ FREE RIDEが「『言葉が出ないよ...』初来日外国人が本場の寿司を食べて絶句#FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。日本初来日となるセルビア出身の男性とブラジル出身の女性のカップルを案内し、初めての本場の寿司に「言葉が出ない美味しさだ」と感動する様子が収められている。



動画は、成田空港でJukiaが二人に声をかける場面からスタート。アニメを通して日本文化に興味を持ち、何年も日本に来ることを夢見ていたと語る二人は、車内でもアニメの話題で持ちきりに。早速『チェンソーマン』の「聖地巡礼」として御茶ノ水へ向かい、作中に登場する電話ボックスやカフェを巡る。カフェでは定番のメロンソーダを味わったり、窮屈な電話ボックスで身を寄せ合いながら記念撮影をしたりと、終始大はしゃぎで楽しんだ。さらに道中では日本のたい焼きを初めて食べ、「外はカリッとしてて中は柔らかくて、完璧だよ」と目を輝かせた。



その後、念願だったという寿司屋へ向かう。西洋の国ではツナ缶しか食べたことがなかったという二人だが、職人が選ぶ「おまかせ」を注文し、赤身や中トロを口に運ぶと「絶品だよ！」と驚きの声を上げる。女性も「それぞれの魚の味にすごく深みがあるわ」と唸るほど、本場の味にすっかり魅了された様子。さらに、茶碗蒸しや稲庭うどんといった初めての日本食にも挑戦し、「麺の食感も最高だね」と満足げに箸を進めた。



食事の場面では、魚を下にして醤油をつける正しい食べ方を教わり、さらに「いただきます」や「ごちそうさま」という日本語の挨拶を真剣に実践するなど、二人の日本文化に対する深い敬意が垣間見えた。別れ際、車内で視聴者から寄せられたアニメグッズや手作りの小銭入れがプレゼントされると、「こんなすごいもの受け取れないよ」と謙遜しつつも大喜び。「信じられないくらい良い初日になった」と感謝を伝える二人の姿から、日本での素晴らしい体験と心温まる交流の余韻が心地よく残る動画となっている。



