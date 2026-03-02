愛犬と一緒に入院中のパパさんに会いに行ったら…？愛にあふれた再会シーンが感動を呼び、投稿は記事執筆時点で7万1000回再生を突破。「よかったね」「本当に嬉しそう」といった声が寄せられています。

【動画：リハビリのため入院中のパパ→ママが『犬を連れて病院に会いに行った』結果…1ヶ月ぶりの『再会の瞬間』】

入院中のパパに会いに行ったら…

YouTubeチャンネル「マルチーズのナナ」に投稿されたのは、マルチーズの「ナナ」くんと入院中のパパさんが１ヶ月ぶりに再会した時の様子です。

パパさんは脳梗塞の後遺症で麻痺が起こっているため、リハビリテーション病院に入院中なのだそう。まだ退院までは時間がかかりそうなのですが、ママさんが理学療法士さんに「ナナに会わせてあげたい」と相談してみたところ、なんとOKをもらえたとか！

病院を訪れる日、ママさんが「今日パパと会えるかもしれないよ」と教えると、ナナくんはお目目をキラキラさせながらお耳を広げたとか。さっそく車で病院に向かい、病院周辺をお散歩してからパパさんのもとへ。ナナくんの軽やかな足取りから、「早くパパに会いたい！」という気持ちが伝わってきます。

1ヶ月ぶりの感動の再会

そしていよいよパパさんと再会！ナナくんが目の前に現れると、パパさんは笑って迎えてくれたそう。今のパパさんは左手を動かせないうえに口が麻痺して喋りにくい状態なのですが、椅子に座ったまま右手だけでナナくんを抱っこし、愛おしそうに撫でながら何度もお名前を呼んでいたといいます。

一方のナナくんは大はしゃぎするかと思いきや、嬉しそうなお顔で大人しく抱っこされていたとか。もしかしたらパパさんの体を気遣って、思い切り飛びついたりじゃれたりしたい気持ちを抑えていたのかもしれませんね。愛を感じる光景は、涙が出るほど感動的です。

大満足で帰宅

たっぷりパパさんに甘えてから、病院を後にしたナナくん。久しぶりにパパさんに会えて満足したようで、帰りの車内でもお家に着いてからもご機嫌な様子だったとのこと。

きっとパパさんもナナくんに、リハビリを頑張るための活力をもらえたことでしょう。パパさんが1日でも早く回復して、ナナくんやママさんとの幸せな日常が戻ってきますように。

この投稿には「涙腺崩壊」「すごく感動しました」「こっちまで嬉しくなる」「強い絆を感じた」「これが一番のリハビリですね」といったコメントが寄せられています。

ナナくんの可愛い姿やご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「マルチーズのナナ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「マルチーズのナナ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。