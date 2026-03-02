侍ジャパンは1日夜に大阪の焼肉店で決起集会を開催

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が1日、自身のインスタグラムを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた決起集会を行ったことを報告した。「明日からまたみんなで頑張りましょう」と綴ったが、菊池雄星投手を“イジる”ハッシュタグも。微笑ましい花巻東高コンビの絡みに、ファンも爆笑だ。

大谷は大阪の焼肉店と見られる場所で30人超が笑顔を見せる集合写真を公開。さらに「#情熱大陸」「#菊池雄星」「#23時から」と添えた。同日に放送された「情熱大陸」で特集された先輩の“宣伝”だったとみられる。

これを見たファンは「大谷翔平永遠に悪ガキで笑う」「悪ガキのユーモアをもってるくせに、写真は後ろに映る奥ゆかしさも持っているのもさらに大谷翔平。人間として非の打ち所がなさすぎる」「永遠の悪ガキが世界最強なの、ギャップがバグってる笑」「ほんとできた後輩や」「大谷さんは先輩（菊池選手）への気配りも完璧ですね〜」などさまざまな反応を見せていた。（Full-Count編集部）