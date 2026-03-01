睡眠データ活用分野の拡大ペースを具体的に示す最新調査が公開されました。

QYResearchは、全国睡眠健康管理ソフトウェアのグローバル市場を対象にしたレポートを発行しています。

製品別と用途別と地域別を横断して比較しやすい構成です。

QYResearch「全国睡眠健康管理ソフトウェア―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026〜2032」

発行日：2026年2月14日予測期間：2026年〜2032年分析対象期間：2021年〜2032年売上上位企業分析期間：2021年〜2026年

QYResearchは、市場調査と分析を専門に展開するリサーチ会社です。

同レポートは、全国睡眠健康管理ソフトウェア市場を製品別と用途別と地域別の3軸で整理しています。

成長要因と課題をあわせて確認しながら、将来の需要変化を読み解ける内容になっています。

市場規模予測と成長率のポイント

2025年市場規模：118850百万米ドル2026年市場規模：144410百万米ドル2032年市場規模予測：522440百万米ドル年平均成長率（CAGR）：23.9％

2025年から2032年にかけての伸び幅が大きく、早い段階での市場把握が重要になります。

23.9％という高いCAGRは、個人利用だけでなく医療用途の需要も含めた拡大トレンドを示す数字です。

製品別・用途別セグメントの見どころ

製品セグメント数：4区分用途セグメント数：3区分

製品別はSleep TrackingとSmart Alarm ClockとSleep AnalysisとOthersで構成されています。

用途別はPersonalとMedicalとOthersに分かれており、導入目的ごとの需要差を確認しやすい切り口です。

地域別カバレッジと需要の比較軸

地域セグメント数：5区分対象国・地域数：20以上

地域別は北米とヨーロッパとアジア太平洋とラテンアメリカと中東・アフリカで整理されています。

主要国を並べて比較できるため、展開エリアの優先順位を検討する際の下地づくりに向いた構成です。

主要企業と競合環境分析

主要掲載企業数：5社レポート章数：10章

主要企業としてSleepCycle、Fitbit、Neybox Digital、Oura、Zhongying Tianxia Technology Project Managementが挙げられています。

企業別の売上や最新動向に加えて、トップ企業比較とサプライチェーン分析まで確認できる点が実務向きです。

睡眠関連ソフトウェアは、ウェルネス領域と医療領域の両方にまたがるため、需要予測の精度が事業計画に直結します。

今回の数値レンジは、サービス開発や提携先選定の前提を揃える材料として使いやすい情報です。

【睡眠ヘルステックの成長トレンドを先読み！

QYResearch「全国睡眠健康管理ソフトウェア市場予測レポート」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 2032年の市場規模予測はいくらですか？

2032年の市場規模は522440百万米ドルに達すると予測されています。

Q. 予測期間の年平均成長率はどのくらいですか？

2026年から2032年の予測期間における年平均成長率は23.9％です。

