

沖縄・恩納村のラグジュアリーリゾート「ハレクラニ沖縄」が、世界的に権威ある『フォーブス・トラベルガイド2026』において、ホテル・スパの両部門で最高評価の「5つ星」に輝きました。ホテル部門では5年連続、スパ部門では3年連続の快挙であり、国内ビーチリゾートとして唯一無二の地位を確立しています。

2026年3月1日（日）からは、ハワイ・ワイキキの本家との絆を祝うイベント「A Tale of Two Halekulanis 2026」を開催。ハワイの名店レナーズのマラサダやウクレレライブ、アートなど、春休みや卒業旅行で沖縄を訪れる人が「本場ハワイの風」を五感で楽しめる、1ヶ月限定の特別な期間。パスポートの要らないハレクラニに関してレポートします。

「ハレクラニ沖縄」ってどんなところ？

ハレクラニ沖縄

「ハレクラニ沖縄」は、全室オーシャンビューのラグジュアリーリゾート。那覇空港から沖縄自動車道で約75分。空港リムジンバスや沖縄エアポートシャトルでもホテル前までアクセスが可能です。

ハワイ語で「天国にふさわしい館」の名を持つ通り、ハワイ・オアフ島のハレクラニから引き継いだホスピタリティや洗練された客室、ハレクラニの象徴であるオーキッドプールが揃う「楽園」です。

マリンスポーツはもちろん、冬季限定・温かいプールと専用カバナで過ごせる「エターナルウインタープール」、夜のホテル敷地内を体験する「ネイチャーナイトツアー」などアクティビティも豊富。ホテル滞在を充実させてくれます。

世界が認めた最高峰のホスピタリティ「5つ星」の誇り

ホスピタリティ格付の権威『フォーブス・トラベルガイド2026』で最高評価の「5つ星」を獲得

ハレクラニ沖縄は、2026年度の『フォーブス・トラベルガイド』において、ホテル部門で5年連続、スパ部門で3年連続の5つ星を獲得しました。これは単なる豪華さだけでなく、900項目にも及ぶ厳格な審査をクリアした「おもてなしの質」が世界基準であることを証明しています。2025年に就任した早坂心吾総料理長のもと、食の体験もさらに深化。海洋プラスチックを再生したアメニティの導入など、ラグジュアリーと持続可能性を両立させた「新しい時代の豊かさ」を提供しています。

3月限定！沖縄がハワイに染まる特別な1ヶ月

オールデイダイニング「ハウス ウィズアウト ア キー」で提供する、シェイデン・サトウ監修のディナーコース（1万2,000円）

3月1日から31日まで開催される「A Tale of Two Halekulanis 2026」は、今回で6回目を迎える人気イベント。今年は初の「1ヶ月間」という長期開催となり、いつ訪れてもハワイアン・ラグジュアリーを満喫できる構成になっています。目玉は、ワイキキのハレクラニから来日するシェイデン・サトウ氏監修のディナーコース。ハワイのソウルフードを沖縄食材で再構築した逸品は、ここでしか味わえない美食の融合です。

ハワイアン ウィークエンド ブランチ （大人6,000円、子ども（7-12歳）3,000円）

また、週末限定の「ハワイアン ブランチ」では、骨付きあぐー豚のローストポークなど、開放的なブッフェを楽しめます。

絶景バーで楽しむ「虹」のアフタヌーンティーと伝説のかき氷

ハレクラニ ハワイアン アフタヌーンティー（7,500円）

サンセットバー「スペクトラ」では、ハワイの象徴である「虹」と、ハレクラニのアイデンティティ「七彩の白（Seven Shades of White）」をテーマにしたアフタヌーンティーが登場します。

沖縄の塩キャラメル（2,000円）、キャラメルマカダミアナッツ（2,200円）、ココナッツティラミス（2,500円）、ハレクラニプレミアムアソート（3,000円）

さらに注目は、3月17日から22日までの6日間限定で登場する、北谷のかき氷専門カフェ「氷ヲ刻メ」のポップアップ。夜のバーで提供される「沖縄の塩キャラメル」などのかき氷は、大人のための極上スイーツ体験となるはずです。

憧れの「レナーズ」マラサダや豪華ライブも

マラサダシュガー（320円）、マラサダシナモン（320円）、マラサダパフカスタード（390円）

ビーチフロントエリアでは、3月7日から15日までの9日間、ハワイの名店「レナーズ」のマラサダが期間限定で登場。揚げたてのふわもち食感を沖縄の海を眺めながら堪能できます。

小笠原リサ/キヨサク

エンターテインメントも充実しており、3月14日にはハワイ通として知られる小笠原リサさんのトークショー、3月22日には沖縄出身の３ピースバンド・MONGOL800のキヨサクさんによる「ウクレレジプシー」ライブなど、リゾートの夜を彩るプログラムが目白押しです。

なぜ今、ハレクラニ沖縄の「ハワイ体験」が価値を持つのか

プレミアオーシャンビュー客室

今回の発表で注目すべきは、単なる「格付け獲得」というニュースに留まらず、3月の1ヶ月間を「ハワイ」というテーマで染め上げる徹底した世界観の構築です。現在、円安や航空運賃の高騰で「本場ハワイへの旅行」のハードルが上がっている中、パスポートいらずで、かつ世界最高峰の5つ星サービスを受けながらハワイの風を感じられるこの企画は、非常に賢い選択肢と言えます。「沖縄かハワイか」で迷う必要はなく、ハレクラニ沖縄へ行けば「両方の良いところ取り」ができる点が最大の魅力でしょう。

世界が認めた5つ星のホスピタリティと、ハワイの陽気なエッセンスが融合する3月のハレクラニ沖縄。春の訪れとともに、大切な人と一緒に『天国にふさわしい館』で、記憶に残るひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。この春、沖縄で一番熱い『ハワイ』が、あなたを待っています。

