¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê3·îËö¤Ë¾ÃÌÇ...¡£¥¼¥Ã¥Æ¤§Ëº¤ì¤Í¤§¡ª¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤Î»×¤¤½Ð
3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ¤ÎÁ´Å¹ÊÞ¤òÊÄÅ¹¤¹¤ë¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢
3·îËö¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡£1972Ç¯¤ËÆüËÜ1¹æÅ¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é54Ç¯¤ÎÄ¹¤Îò»Ë¤ò¡¢»×¤¤½Ð¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ÎÌ¾ÉÊ¡õ²û¤«¤·¤Î¥á¥Ë¥å¡¼
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ï¤Ê¤¼ÊÄÅ¹¤¹¤ë¡©¡Û
54Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÂç¼ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤¬º£Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ¤ÎÁ´Å¹ÊÞ¤òÊÄÅ¹¤·¡¢¿·¶ÈÂÖ¤Î¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ø½ç¼¡ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¤Ê¤¼¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡©¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¸¦µæ²È¤ÎÇòº¬ÃÒÉ§»á¤Ï¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö2023Ç¯4·î¡¢¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ÏÅ¹Ì¾¤ÎÍ³Íè¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥Æ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤òÎ¥¤ì¡¢³°¿©»º¶ÈºÇÂç¼ê¡¦¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê¤¹¤²È¡¢¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤Ê¤É¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ë¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿·Á¤Ç¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¼¡¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹È½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥í¥Ã¥Æ¡Ù¤ò´§¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤¬¤Û¤«¤ÎÌ¾¾Î¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ä¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±¿±ÄÊìÂÎ¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾å¤Ç»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤ÀÚ¤êÂØ¤¨¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢
¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¶Á¤¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬......¼Â¤Ï25Ç¯Ëö¤Î»þÅÀ¤Ç¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢106Å¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢172Å¹¤ÈÅ¾´¹¤ÏÃå¡¹¤È¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª¡¡¤â¤·¤«¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¡©¡¡¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤È¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼Ãµµá²È¤Î¾¾¸¶¹¥½¨»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ï°Â¤¯µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤¿½¾Íè¤Î²¦Æ»Åª¤Ê¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤È¤¤¤¦¶ÈÂÖ¡£¤ª²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥í¥Ã¥Æ¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥¤¤Î¼Â¤ä¥³¥¢¥é¤Î¥Þ¡¼¥Á¤ò¤Î¤»¤¿¥·¥§¡¼¥¤Ê¤É¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¤ª²Û»Ò¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¿Íµ¤¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢23Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ï¾¯¤·¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¥°¥ë¥á¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤í¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò3Ê¬¤Î2¤Û¤É°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ä¤ê¤Î3Ê¬¤Î1¤È¤Ê¤ë¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥À¥Ö¥ëÀäÉÊ¥Ó¡¼¥Õ¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹ë²Ú¤Ê°õ¾Ý¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
°ú¤·Ñ¤¤¤À¥á¥Ë¥å¡¼¤ò´Þ¤á¡¢²Á³Ê¤â¾¯¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¶È³¦¤Ï¹âµé»Ö¸þ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ú¶î¤±¹þ¤ß¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡¡¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ÎÌ¾ÉÊ¡Û
Á´Å¹ÊÄÅ¹¤Þ¤Ç¤¢¤È»Ä¤êÌó1¥õ·î¤È¾¯¡¹......º£¤³¤½¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥Õ¡¼¥É¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡ª¡¡Á°½Ð¤Î¼±¼Ô¤Õ¤¿¤ê¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¡©
¥¨¥Ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¡1977Ç¯È¯Çä³«»Ï¤ÎÄ¶¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡£¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç´ÇÈÄ¾¦ÉÊ
¡Ö¤Þ¤º¤Ï1977Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤éÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¥¨¥Ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤·¤¿°á¤ÎÃæ¤Ë¥¨¥Ó¤¬¹âÌ©ÅÙ¤ÇµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥×¥ê¥×¥êÅÙ¤ÏÂ¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£àÆüËÜÅª¤ÊÍÎ¿©á¤Î¤è¤¦¤Ê¤´¤Á¤½¤¦´¶¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤º¤ª¤¤¤·¤¤¡£¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÇòº¬»á¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¨¥Ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÈÁÐàú¤ò¤Ê¤¹¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤³¤Á¤é¡£
ÀäÉÊ¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¡2007Ç¯¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ñ¥Æ¥£¤È¥Ð¥ó¥º¤È¥Á¡¼¥º¤Î¤ß¤È¤¤¤¦·é¤µ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿
¡ÖÌó30Ç¯´ÖÇä¤ê¾å¤²1°Ì¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎµÏ¿¤ò»ß¤á¤¿¤Î¤¬¡¢07Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÀäÉÊ¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¥¨¥Ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¶¦¤Ë¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤¬³«È¯¤·¡¢¥Ñ¥Æ¥£¤È¥Ð¥ó¥º¤È¥Á¡¼¥º¤Î¤ß¤ÇÌîºÚ¤Ê¤É¤ò°ìÀÚ¶´¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£º£¤ä»÷¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬Á´¹ñÅª¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÀè¿ÊÅª¤Ç¤«¤Ê¤ê¤È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤âÀäÉÊ¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¤¤¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌîºÚ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¥½¡¼¥¹¤Î¼ïÎà¤âÁý¤¨¤Æ¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌ£¤Ï¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¾¾¸¶»á¡Ë
º£¤Î¤È¤³¤í¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Ì¾ºî¤â¡£¾¾¸¶»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¥ê¥Ö¥µ¥ó¥É¥Ý¡¼¥¯¡¡1984Ç¯ÅÐ¾ì¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£º£¤Î¤È¤³¤í¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡Ö84Ç¯ÅÐ¾ì¤Î¥ê¥Ö¥µ¥ó¥É¥Ý¡¼¥¯¤â¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Î³°¤»¤Ê¤¤ÂåÉ½¥á¥Ë¥å¡¼¡£ºÙÄ¹¤Î¥µ¥Ö¥µ¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥¯¥ê¥Ö¡ÊÆÚ¤Î¤¢¤Ð¤éÆù¡Ë¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Ý¡¼¥¯¥Ñ¥Æ¥£¤ò¶´¤ß¡¢BBQ¥½¡¼¥¹¡¢¥Ï¥Ë¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥½¡¼¥¹¡¢ÁÆ¤Ó¤¤³¤·¤ç¤¦¤Ê¤É¤ÇÌ£¤Ä¤±¡£
¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤ä¥É¥È¡¼¥ë¤Ë¤â¶á¤¤¥µ¥ó¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ø¥ë¥·¡¼Ï©Àþ¤Ê°õ¾Ý¡£¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡Ø¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤¤¤³¤¦¤¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÇÍ£°ìÌµÆó¡£¸ÂÄêÉü³èÏÈ¤È¤·¤Æ¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤âÌ¾ÉÊ¤¬¡£
¡Ö¥Á¥¥ó¤«¤é¤¢¤²¤Ã¤È¤ÏÅâÍÈ¤²¤ò¥¹¥Ê¥Ã¥¡¼¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥Á¥¥ó¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¤à¤·¤ã¤à¤·¤ã¿©¤Ù¤é¤ì¤ë´¶³Ð¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª
¤½¤·¤Æ¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¥í¥Ã¥Æ¥·¥§¡¼¥¡£72Ç¯³«Å¹Åö½é¤«¤é¤ÎÄêÈÖ¤Î¥Ð¥Ë¥é¤¬¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¬¡¼¥Ê¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¿Íµ¤¤ª²Û»Ò¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿Ì¾ºî¤ä¡¢¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Ê¤É¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥·¥§¡¼¥¤Ê¤É¤¬Â³¡¹ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ã¥Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¶î¤±¹þ¤ßÃíÊ¸¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÇòº¬»á¡Ë
¡Úº£¤Ï¤Ê¤»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤ò¸ì¤ë¡Û
¥í¥Ã¥Æ¥·¥§¡¼¥¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£2002Ç¯¤Î100±ß¥»¡¼¥ë¤ÏÏÃÂê¤Ë
´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢º£¤ÏÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²û¤«¤·¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
È¾½Ï¤¿¤Þ¤Æ¤ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¡2005Ç¯È¯Çä¡£È¾½ÏÉ÷¤ÎÍñ¡ÊÍñ²Ã¹©ÉÊ¡Ë¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Æ³Æþ¤·¤¿
¡ÖËÍ¤¬É¾²Á¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤ÏÈ¾½Ï¤¿¤Þ¤Æ¤ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£º£¤Ç¤³¤½·î¸«¥·¡¼¥º¥ó¤Ë³Æ¼Ò¤¬È¾½ÏÍñ¤ò¶´¤ó¤À¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¾½ÏÉ÷¤Î²Ã¹©Íñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤¬¸µÁÄ¡£Ãæ¤«¤éÈ¾½Ï¤Î²«¿È¤¬¤È¤í¡Á¤ê¤ÈÀÅ¤«¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¾×·âÅª¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¾¾¸¶»á¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¾¦ÉÊÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»ÑÀª¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢ ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¡2018Ç¯´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¤Ç¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊÌó113g¡Ë¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à
¡Ö18Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢ ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¬¡¼¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀäÉÊ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï°ã¤¦¼ñ¸þ¤Çà100¡ó¥Ó¡¼¥Õá¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊÌó113g¡Ë¤Î¥Ñ¥Æ¥£¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥¿¥¹¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¢¥Ô¥¯¥ë¥¹¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿À¤³¦É¸½à¤Î¥ì¥·¥Ô......¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡Ø¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î»ÑÀª¤Î¤¢¤êÊý¡Ù¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀµÅýÇÉ¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÇòº¬»á¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤Î¾¦ÉÊ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·¥Ð¡¼¥¬¡¼¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡£¼Ì¿¿¤Ï¼¯Æù¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¤½¤Î³«È¯¼Ô
¡Ö16Ç¯¤«¤é22Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤ÜËèÇ¯¼¯Æù¤ò»È¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶î½ü¤·¤¿¼¯¤ÎÆù¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢SDGs¤Î´ÑÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤ÏËÌ³¤Æ»¸ÂÄê¤Ç¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÁ´¹ñÅ¸³«¡£¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ç¶ìÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Ù¤°ïÉÊ¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¾¾¸¶»á¡Ë
¤â¤Á¤í¤ó¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê´ë²èÎÏ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¾¾¸¶»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¡2005Ç¯È¯Çä¡£¾å²¼¤Î¥Ð¥ó¥º¤¬¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ÎÊÑ²½µå¤Ê°ïÉÊ
¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï°Û¿§ÏÈ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÏËÍ¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¡£¥Ð¥ó¥º¤¬¾å²¼¤È¤â¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¼ê¤Ç»ý¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Ç®¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ì£¤â¤Û¤Ü¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡£ºòÇ¯¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉü³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Í·¤Ó¿´¤â¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥È¥ê¥Ó¥¢¤ò¾Ò²ð¡ª
¡Ö22Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¿ô¤Ç1°Ì¤Ç¤·¤¿¡£Í§¿Í¤ÎÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë´ó¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ç¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¡¢¼ÖÆâ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¾¾¸¶»á¡Ë
¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï´Ú¹ñ¤¬ËÜµòÃÏ¤Î¤¿¤á¡¢¼Â¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤è¤ê¤âÅ¹ÊÞ¿ô¤¬Â¿¤¤¡£72Ç¯¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶郄Åç²°ËÌÊÌ´Û1³¬¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÁ°½Ð¤Î¥í¥Ã¥Æ¥·¥§¡¼¥¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥·¥§¥¤¥¯¡Ù¤Ç¤Ê¤¯¡Ø¥·¥§¡¼¥¡Ù¤Ê¤Î¤ÏÆüËÜ¸ì¤È¤·¤ÆÈ¯²»¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÇòº¬»á¡Ë
º£¸å¤Ï¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤½¤ÎDNA¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¤«¤¯¤·¤´¤È¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡¡»£±Æ¡¿¾¾¸¶¹¥½¨¡Ê¾¦ÉÊ¡Ë