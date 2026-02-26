「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２６日午後１時現在でサイバーエージェント<4751.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



サイバーは２月９日に１４８０円の戻り高値をつけた後下値を試す動きとなっていたが、今週に入ってからトレンドを再び上向きに変えている。２６年９月期第１四半期の決算はメディア・ＩＰやゲーム事業の好調を背景に営業利益が前年同期比２．８倍の２３３億９５００万円と急拡大、事前のマーケットコンセンサスを大幅に上回る好調だった。２６年９月期通期の営業利益予想は５００億～６００億円を見込んでいるが、上限ラインを超過する可能性も意識されている。



