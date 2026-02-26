今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、とある黒猫ちゃんの様子。ある日、投稿主さんがクシャミをすると、こちらの黒猫ちゃんは大層驚いた模様。投稿はXにて、98.5万回以上表示。7.4万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：『くしゃみ』をしたら、いっしょの部屋にいた『黒猫』が…可愛すぎる『リアクション』】

クシャミしたらこれ

今回、Xに投稿したのは「黒猫あさり」さん。登場したのは、黒猫の女の子、あさりちゃんです。

投稿主さんによると、ある日、お部屋にてクシャミをしてしまったとのこと。すると、少し大きな音だったからか…一緒の部屋にいたあさりちゃんはビックリ。思わず短い尻尾を膨らませ、やんのかポーズで警戒態勢に。

その様子を見た投稿主さんは、ごめんと謝罪した一方で「短いしっぽを精一杯ふくらませて体を大きく見せようとしてるの…いじらしい」と思ったのだとか。たしかに、あさりちゃんには申し訳ないですが、可愛さ満点な警戒態勢ですね。

クシャミでビックリしたあさりちゃんに猫好きたちメロメロ

投稿主さんのクシャミでビックリしてしまったあさりちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「ぽんぽん尻尾が大変可愛らしいですねぇ」「黒のやんのかが1番可愛い」「猫もするのに何て理不尽な」「くしゃみに慣れないあさりちゃんw」「やんのか！？やんのか！？」などの声が多く寄せられていました。

あさりちゃんには災難だったかもしれませんが、多くの猫好きさんに癒しを届けられたようですね。

Xアカウント「黒猫あさり」では、黒猫のあさりちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。黒猫好きにはたまらない可愛い投稿ばかりです。

写真・動画提供：Xアカウント「黒猫あさり」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。